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ГКНБ: Задержан экс-замгендиректора ЗАО "Альфа Телеком"

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- Бермет Таалайбекова
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ГКНБ в рамках расследования уголовного дела выявил факт закупки оборудования в ЗАО "Альфа Телеком" по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что бывший заместитель генерального директора П.М.А. и руководители департамента по IT-технологиям ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT-оборудования по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов.

На основании добытых доказательств П.М.А. в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/427873
Теги:
Альфа Телеком, ГКНБ, задержание
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