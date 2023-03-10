ГКНБ: Задержан экс-замгендиректора ЗАО "Альфа Телеком"

ГКНБ в рамках расследования уголовного дела выявил факт закупки оборудования в ЗАО "Альфа Телеком" по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что бывший заместитель генерального директора П.М.А. и руководители департамента по IT-технологиям ЗАО "Альфа Телеком", вступив в сговор с отдельными участниками тендера приобрели IT-оборудования по завышенной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы и предварительный ущерб составил порядка 20 млн. сомов.

На основании добытых доказательств П.М.А. в порядке ст.98 УПК КР выдворен в ИВС. Ведется следствие.