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В Нарынской области выявлен факт присвоения денег для строительства моста

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- Бакыт Басарбек
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Управлением ГКНБ КР по Нарынской области установлен факт сговора ответственных работников сельского округа "Кабак" с ОсОО "ЭКО-строймонтаж". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, 30 ноября 2020 года между указанными сторонами был заключен договор на строительство моста через реку Коко-Мерен в селе Кызыл-Коргон, Кабакского сельского округа Жумгальского района сметной стоимостью 572 994 сома.

Согласно договору, срок сдачи объекта в эксплуатацию должен быть не позднее 30 ноября 2021 года. Однако глава сельского округа "Кабак" и ответственные лица ОсОО "ЭКО-строймонтаж", преследуя материальные интересы и вопреки интересам государства, не исполнили договор по строительству моста, а выделенные на это денежные средства присвоили. Вследствие неправомерных действий последних бюджету сельского округа причинен материальный ущерб в сумме 572 994 сома.

На основании собранных материалов 28 февраля 2023 года по данному факту СО УГКНБ КР по Нарынской области возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.2 УК КР( "Злоупотребление должностным положением").

В настоящее время в целях объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/427879
Теги:
ГКНБ, мост, Нарынская область, строительство, ущерб
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