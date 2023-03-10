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В Бишкеке стартовала неделя Франкофонии -2023

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке вчера стартовала неделя Франкофонии-2023. Гостей фестиваля встречал французский посол - мсье Франсуа Делуас. Неделя началась с документального фильма "Снежный барс" (2021 года), обладателя престижной кинопремии "Сезар". Это фильм о том, как в Тибетских горах французский путешественник, журналист и писатель Сильвен Тессон и фотограф дикой природы Винсент Мюнье идут по следам снежного барса.

Съемочная группа отлично передала звуки живой природы, животных, красоту Тибетских гор и непосредственность местных жителей. При просмотре фильма почему-то вспомнились зоозащитница Салтанат Сейитова, которая выхаживала раненого и ослепшего снежного барса по кличке Жообарс, знаменитый фотограф Влад Ушаков, которому посчастливилось поснимать этих грациозных животных, а также последний роман Чингиза Айтматова "Когда подают горы", где главным героем выступил снежный барс.

Фильм заканчивается триумфом для главных героев, их мечта сбывается, и в их фотообъектив попадает величественное животное. Чтобы полностью насладиться фильмом, желательно посмотреть его на большом экране для полного погружения.

Напомним, Неделя Франкофонии будет идти до 18 марта.


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URL: https://www.vb.kg/427880
Теги:
снежный барс, Франция, Бишкек, Кыргызстан, фильм
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