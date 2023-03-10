Кыргызская делегация в Нью-Йорке обсуждает права и возможности женщин

В городе Нью-Йорк штаб-квартире ООН проходит 67-я сессия Комиссии ООН по положению женщин под девизом "Инновации, технологии и образование в цифровую эпоху – для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек". В ней принимает участие делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотовой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"На общих дебатах глава делегации отметила достижения и обозначенные в национальных стратегиях направления цифровой трансформации страны, в том числе по использованию IT-технологий в рамках процесса цифровизации и адаптационным мерам к изменению климата в качестве основных инструментов для расширения возможностей женщин и девочек.

"Сегодня Кыргызская Республика находится в процессе активной цифровизации экономики, системы управления, образования и социальной сферы. Инициативы Президента Садыра Жапарова по развитию зеленой, цифровой и креативной экономики демонстрируют твердую приверженность к устранению барьеров на пути преодоления цифрового разрыва и продвижения гендерного равенства в цифровую эпоху" - сказала Жылдыз Полотова.

Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Токтобубу Ашымбаева отметила передовой опыт в вопросах развития образования в цифровую эпоху и предложила способы сотрудничества совместно с партнерами по развитию.

В параллельных мероприятиях данной сессии о достижениях в гендерном законодательстве страны и намерениях парламента Кыргызской Республики рассказали депутаты Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова, Айсаракан Абдибаева и Динара Ашимова. Была отмечена необходимость усиления внимания и инвестирования в развитие новых цифровых возможностей для женщин и девочек в горных районах, которые являются ключевыми участниками экономических, экологических и социальных изменений, необходимых для устойчивого развития.

Также на эти темы в виртуальном формате прошли презентации студентов Ошского технологического университета, которые заинтересовали представителей ряда стран".