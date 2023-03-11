После введения новых правил число пьяных водителей сократилось в три раза

После вступления в силу новых правил безопасности дорожного движения количество пьяных водителей в КР сократилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как напоминает ведомство, новые правила введены с 8 марта.

Водители пересдают тест при следующих нарушениях:

- Если номерной знак автомобиля умышленно закрыт, или если он управляется без одного из своих номерных знаков;

- Когда инспектор остановил машину, и водитель пытается скрыться

- Выезд на встречную полосу движения, обгон или маневрирование

Кроме того, у тех, кто был пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение будет аннулировано.

"Количество задержанных водителей в алкогольном опьянении уменьшилось по сравнению с предыдущими годами:

По городу Бишкек:

В 2021 году – 18 нарушений;

В 2022 г. – 20 нарушений;

В 2023 г. – 7 нарушений" - говорится в сообщении ведомства.