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После введения новых правил число пьяных водителей сократилось в три раза

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- Назгуль Абдыразакова
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После вступления в силу новых правил безопасности дорожного движения количество пьяных водителей в КР сократилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как напоминает ведомство, новые правила введены с 8 марта.

Водители пересдают тест при следующих нарушениях:

- Если номерной знак автомобиля умышленно закрыт, или если он управляется без одного из своих номерных знаков;

- Когда инспектор остановил машину, и водитель пытается скрыться

- Выезд на встречную полосу движения, обгон или маневрирование

Кроме того, у тех, кто был пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение будет аннулировано.

"Количество задержанных водителей в алкогольном опьянении уменьшилось по сравнению с предыдущими годами:

По городу Бишкек:

В 2021 году – 18 нарушений;

В 2022 г. – 20 нарушений;

В 2023 г. – 7 нарушений" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427889
Теги:
алкоголь, ПДД, Кыргызстан, автомобили
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