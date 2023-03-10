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Садыр Жапаров принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 марта, принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках организации.

Поздравив Имангали Тасмагамбетова со вступлением в новую должность, глава государства выразил уверенность, что он с полной отдачей использует свой жизненный и профессиональный опыт в реализации целей и задач организации во благо укрепления региональной и международной безопасности.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

"Как известно, сохраняется риск перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов. Наши страны в этом плане не являются исключением. В этой связи необходимо усилить соответствующую работу по своевременному реагированию и предупреждению возможных деструктивных проявлений. В свою очередь Кыргызстан принимает соответствующие меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности страны", - отметил президент.

В этой связи глава государства акцентировал внимание на том, что необходимо развитие партнерского взаимодействия ОДКБ с международными организациями - ШОС, СНГ, ООН и др.

"Кыргызстан заинтересован в повышении роли и авторитета ОДКБ. Организация имеет большие возможности для создания условий обеспечения национальной безопасности государств-членов ОДКБ", - подчеркнул он.

Президент Садыр Жапаров отметил важность совместными усилиями последовательно укреплять развитие регионального сотрудничества по всем аспектам компетенции ОДКБ, наращивать потенциал как военно-политической международной организации, способной оперативно реагировать на вызовы и угрозы безопасности.

В свою очередь генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов представил информацию о программах и приоритетах организации на ближайшее время, также о ходе подготовки к очередной сессии СКБ ОДКБ.

Вместе с тем Имангали Тасмагамбетов доложил президенту Садыру Жапарову о практической реализации Плана мероприятий по исполнению решений ноябрьской (2022 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, утвержденного председательствующей стороной – Республикой Беларусь.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в результативном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ОДКБ по всем направлениям взаимодействия".


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URL: https://www.vb.kg/427891
Теги:
ОДКБ, Садыр Жапаров
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