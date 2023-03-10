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Мир сошел с ума Или какое оружие спровоцировало трагедию в Турции?

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- Азиз Осмонов
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Турецкая dikGAZETE опубликовала материал, автор которого попытался связать трагическое землетрясения в Турции 6 февраля и эксперименты США по созданию сейсмического, климатического и других видов геофизического оружия. Журналист, в частности, сослался на американский проект HAARP (его название переводится как "Программа высокочастотного активного исследования полярных сияний"). По его мнению, на самом деле основная цель HAARP - провоцирование землетрясений, это "скрытое оружие… с целью обеспечить глобальное господство США".

Согласно теоретическим расчетам, излучатели системы HAARP, расположенные на Аляске, в Гренландии и Норвегии (их там 3), в случае работы на полную мощность могут полностью нарушить воздушную и морскую навигацию, блокировать радиосвязь и радиолокацию, вывести из строя космические аппараты и электронную аппаратуру самолетов и наземных систем, техногенные катастрофы энергетической инфраструктуры. Следующий уровень – негативные воздействия на биосферу, в том числе на психическое состояние и здоровье населения целых стран. Согласованная работа пяти излучателей может привести к геофизическим, геологическим и биологическим катаклизмам планетарного масштаба. В том числе и необратимого характера.

В то же время многие научные эксперты утверждают, что никакого сейсмического оружия нет и не может быть при нынешнем уровне технологий ни у США, ни у других стран. И вряд ли оно будет создано в обозримом будущем. И что за публикациями о применении американцами геофизического оружия в Турции на самом деле стоят турецкие строительные компании, пытающиеся снять с себя таким образом обвинения в низком качестве застройки, что и стало главной причиной гибели десятков тысяч людей.

Тут тоже есть здравое зерно, как и верен посыл, что Кыргызстан должен усилить контроль за турецкими строителями, которые занимают значительную часть рынка, особенно в секторе социального жилья.

Другие ученые опять же возражают: проект HAARP уже сейчас позволяет воздействовать на ионосферу Земли, создавая в ней своего рода гигантское "увеличительное стекло, которое способно отражать направленные на него низкочастотные волны или пучок энергии в любую точку поверхности планеты. И этого достаточно для того, чтобы вызывать тропические ливни, ураганы, землетрясения, поднимать цунами. Как тут не вспомнить серию наводнений, ураганов, цунами, торнадо, которые в последнее время буквально пронеслись по Земле. А что, очень удобно – простой человек забывает про политику, несостыковки в действиях своего правительства и думает лишь об одном – как бы выжить!

Буквально на следующий день после сильнейшего землетрясения, 7 февраля, на Турцию обрушилась аномально холодная погода с дождями и снегопадом. Это серьёзно осложнило поисково-спасательные работы. Холод также уменьшил шансы на спасение людей, которые несколько суток оставались под завалами разрушенных зданий.

И если США действительно продвинулись в создании геофизического оружия, то Турция представляет собой "идеальный объект" для его испытания. Это "страна-отступник", когда-то бывшая верным союзником США и НАТО, а теперь не желающая плясать под дудку Вашингтона. И, опять же, если все эти "теории заговоров" верны, то такая же судьба может постигнуть любое государство, пытающееся ради своей выгоды заигрывать с США: результат всегда будет один.

Кто знает, может это уже и так происходит…

Опять же, не лишены и конспирологии, но и здравого смысла предположения, что ради сохранения однополярного мира и своего доминирующего положения в нем, США могут продолжать разрабатывать запрещенные мировым сообществом виды вооружений и не гнушаться использовать их даже против своих партнеров. Об этом говорит секретный характер биолабораторий, которые Министерство обороны США пооткрывало по всему миру.

И Кыргызстан, на территории которого могут появиться эти самые биолаборатории США, не должен верить на слово американцам о якобы мирном характере их исследований.

Куда уж в этой "гонке вооружений" России, которая последовательно выступает за неукоснительное соблюдение Конвенции ООН 1978 года о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную окружающую среду. Собственно говоря на сегодняшний день Россия – единственный верный союзник Кыргызстана, который выступает на защиту нашу страну от глобальных внешних угроз, в том числе и угроз биологического характера.

Кстати, еще пища для размышлений: обнародованные данные магнитометра HAARP показывают, что землетрясение в Японии 2 марта 2011 года могло быть вызвано искусственным путем. Согласно этим данным, военная установка HAARP передавала накануне стихии в течение 10 часов сигнал с известной "частотой подписи землетрясения" 2,5 гц. Передача, скорее всего, велась с плавучей платформы HAARP, такой как "Sea-Based X-Band Radar platform", под прикрытием авианосной ударной группы, такой как "Ronald Reаgan". Именно в эти дни группа направлялась к Южной Корее, чтобы принять участие в учениях.

По словам президента Международной ассоциации ветеранов спецназа "Альфа" Юрия Погибы, действительно, в мире ведутся разработки по различным направлениям - и по климатическому, и по геодезическому оружию.

"Но в случае с Турцией здесь речь идет, скорее всего, о естественном ходе событий, а сообщения о применении американцами или кем-то другим некоего оружия, скорее нужно отнести к теориям заговоров, конспирологии. Во всяком случае, если бы было некое воздействие, направленное на провоцирование такого мощного землетрясения, это бы зафиксировала специальная аппаратура.

С другой стороны, применение такого оружия, честно говоря, возможно. Но, опять же, скрыть это будет, на данном этапе разработок, очень сложно.

Что касается биолабораторий, моя позиция очень проста – биолаборатории нужны для работы с вирусами, патогенами. И было бы, конечно, замечательно, если бы в этом направлении объединились ведущие ученые тех же Штатов, России, Китая, других государств. Но по определенным причинам это невозможно. Во всяком случае, пока что.

Тут ведь нужно еще понимать, что работа с опасными вирусами, патогенами это всегда двойное назначение – с одной стороны разрабатываем вакцину, с другой – имеем возможность создать оружие. И то, что американцы ведут такую закрытую, секретную политику работы своих биолабораторий на территории бывшего Советского Союза, конечно же не может не вызывать опасений как у мирных граждан, так и у руководства союзных государств. Тем более, что такой характер биолабораторий, открываемых Министерством обороны США, идет вразрез с интересами и регламентом как ОДКБ, так и ШОС, членами которых мы состоим", - отметил Юрий Леонидович.


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URL: https://www.vb.kg/427895
Теги:
землетрясение, строительство, США, Турция
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