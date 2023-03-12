Отмечен рост поступлений прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан

По предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 4 процента, составив 1 046,1 миллиона долларов США, и превысил уровень оттока на 290,8 млн. долларов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Кыргызстана.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 95 процентов) направлен в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2021 годом увеличились на 8,4 процента. В основном за счет их роста из Республики Корея в 18,1 раза, Кувейта – в 15,4 раза, Японии – в 11,1 раза, Объединенных Арабских Эмиратов – в 5 раз, Германии – в 2,6 раза и Турции – в 1,4 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Турцию (30,7 процента), Китай (26,3 процента), Нидерланды (5,9 процента) и Великобританию (2,8 процента).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 2021 годом снизились на 12 процентов, в основном за счет их сокращения из Казахстана на 20 процентов и России – на 9,7 процента.

По сравнению с 2021 годом увеличение притока прямых иностранных инвестиций отмечалось в предприятия Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областей, а также города Ош.

Отток прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2021 годом сократился на 3,2 процента и составил 755,3 миллиона долларов.

Основной отток прямых иностранных инвестиций (около 92 процента) наблюдался из предприятий сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, финансового посредничества и страхования, а также геологоразведки.

Отток прямых иностранных инвестиций в страны вне СНГ в сравнении с 2021 годом возрос на 10,6 процента, в основном за счет их увеличения в Японию в 207,7 раза, Объединенные Арабские Эмираты – в 10 раз и Турцию – в 3,7 раза.

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций приходится на Китай (38,3 процента), Турцию (35,4 процента) и Канаду (11,6 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ снизился в 3,7 раза, за счет его сокращения в Россию (в 6,2 раза) и Казахстан (в 1,7 раза).

Снижение оттока прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2021 годом отмечалось из большинства регионов, за исключением Джалал-Абадской области.