Погода
$ 87.35 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

Отмечен рост поступлений прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан

265  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 4 процента, составив 1 046,1 миллиона долларов США, и превысил уровень оттока на 290,8 млн. долларов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Кыргызстана.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 95 процентов) направлен в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2021 годом увеличились на 8,4 процента. В основном за счет их роста из Республики Корея в 18,1 раза, Кувейта – в 15,4 раза, Японии – в 11,1 раза, Объединенных Арабских Эмиратов – в 5 раз, Германии – в 2,6 раза и Турции – в 1,4 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Турцию (30,7 процента), Китай (26,3 процента), Нидерланды (5,9 процента) и Великобританию (2,8 процента).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 2021 годом снизились на 12 процентов, в основном за счет их сокращения из Казахстана на 20 процентов и России – на 9,7 процента.

По сравнению с 2021 годом увеличение притока прямых иностранных инвестиций отмечалось в предприятия Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областей, а также города Ош.

Отток прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2021 годом сократился на 3,2 процента и составил 755,3 миллиона долларов.

Основной отток прямых иностранных инвестиций (около 92 процента) наблюдался из предприятий сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, финансового посредничества и страхования, а также геологоразведки.

Отток прямых иностранных инвестиций в страны вне СНГ в сравнении с 2021 годом возрос на 10,6 процента, в основном за счет их увеличения в Японию в 207,7 раза, Объединенные Арабские Эмираты – в 10 раз и Турцию – в 3,7 раза.

Наибольший удельный вес в общем объеме оттока прямых иностранных инвестиций приходится на Китай (38,3 процента), Турцию (35,4 процента) и Канаду (11,6 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ снизился в 3,7 раза, за счет его сокращения в Россию (в 6,2 раза) и Казахстан (в 1,7 раза).

Снижение оттока прямых иностранных инвестиций в сравнении с 2021 годом отмечалось из большинства регионов, за исключением Джалал-Абадской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427899
Теги:
торговля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  