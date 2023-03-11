В "Кыргызнефтегазе" выявлены финансовые нарушения

По итогам аудита соответствия деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз" за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года установлены финансовые нарушения на сумму 3736,6 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома КР.

"В том числе финансовые нарушения выявлены:

-из-за необоснованного отнесения расходов, не подлежащих к вычетам, установлено занижение дивидендов акционеров на сумму 3618,8 тыс. сомов.

-за невыполнение договорных обязательств при реконструкции линии канализации, подрядчику начислена пеня в сумме 117,8 тыс. сомов, которая в ходе аудит востановлена.

По итогам рассмотрения итогов аудита на Совете Счетной палаты дано предписание о принятии мер по восстановлению заниженной суммы дивидендов".