Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.87 - 93.87

Президент разъяснил введение ККМ и повышение штрафов за нарушение ПДД

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с местными жителями, сообщает агентство "Кабар".

Глава государства после завершения рабочего совещания, проходившего в здании областной администрации, встретился с собравшимися здесь людьми и провел с ними беседу.

Местные жители поднимали вопросы, касающиеся внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ), повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения, инфраструктурных проблем города и области, а также вопросы личного характера.

Садыр Жапаров объяснил присутствующим, что фискализация налоговых процедур проводится, прежде всего, для повышения прозрачности и увеличения налоговых сборов в республиканский бюджет, благодаря чему появляется возможность для строительства новых дорог, социальных объектов, повышения зарплат, пенсий и пособий.

По всем озвученным вопросам даны поручения соответствующим структурам. Садыр Жапаров поручил решить их в порядке приоритетности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427903
Теги:
Садыр Жапаров, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  