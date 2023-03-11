Президент разъяснил введение ККМ и повышение штрафов за нарушение ПДД

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с местными жителями, сообщает агентство "Кабар".

Глава государства после завершения рабочего совещания, проходившего в здании областной администрации, встретился с собравшимися здесь людьми и провел с ними беседу.

Местные жители поднимали вопросы, касающиеся внедрения контрольно-кассовых машин (ККМ), повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения, инфраструктурных проблем города и области, а также вопросы личного характера.

Садыр Жапаров объяснил присутствующим, что фискализация налоговых процедур проводится, прежде всего, для повышения прозрачности и увеличения налоговых сборов в республиканский бюджет, благодаря чему появляется возможность для строительства новых дорог, социальных объектов, повышения зарплат, пенсий и пособий.

По всем озвученным вопросам даны поручения соответствующим структурам. Садыр Жапаров поручил решить их в порядке приоритетности.