В Бишкеке проходит IT хакатон

В Бишкеке проходит хакатон, где участники рассмотрят внедрения новых IT решений для улучшения качества жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, глава ведомства, Талантбек Иманов в рамках проводимого масштабного IT форума выступил с видео-посланием: "Я рад видеть вас на этой крутой площадке, где собрались талантливые и креативные ребята. Мир не стоит на месте, он постоянно усовершенствуется, появляются новые открытия, и мы должны успевать идти в ногу со временем. Хакатон - это отличная площадка для обмена личным опытом и знаниями. Я верю, что вместе мы построим цифровой Кыргызстан!".

В ходе мероприятия участники выдвинут инициативы по улучшению жизни граждан с применением новых цифровых технологий и представят свои профильные презентациии. Разработчиков лучших проектов наградят призовым фондом. Общий призовой фонд составляет 100 000 тысяч сом.

Цель Хакатона - содействие развитию эффективных и инновационных решений, которые могут улучшить качество и доступность государственных услуг для населения. Интересные идеи будут рассмотрены для применения в работе госучреждений с целью повышения качества предоставляемых услуг населению.

Параллельно в рамках мероприятия состоялась ярмарка вакансий, где представлена широкая информация по деятельности МЦР КР, ГП "Инфоком", ГУ "Тундук", сотового оператора "Мега", ОАО "Кыргыз Почтасы", ОАО ТНК "Дастан", ОАО "Кыргыз Телеком" и др.