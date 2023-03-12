Погода
$ 87.35 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

В Бишкеке проходит IT хакатон

160  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит хакатон, где участники рассмотрят внедрения новых IT решений для улучшения качества жизни граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, глава ведомства, Талантбек Иманов в рамках проводимого масштабного IT форума выступил с видео-посланием: "Я рад видеть вас на этой крутой площадке, где собрались талантливые и креативные ребята. Мир не стоит на месте, он постоянно усовершенствуется, появляются новые открытия, и мы должны успевать идти в ногу со временем. Хакатон - это отличная площадка для обмена личным опытом и знаниями. Я верю, что вместе мы построим цифровой Кыргызстан!".

В ходе мероприятия участники выдвинут инициативы по улучшению жизни граждан с применением новых цифровых технологий и представят свои профильные презентациии. Разработчиков лучших проектов наградят призовым фондом. Общий призовой фонд составляет 100 000 тысяч сом.

Цель Хакатона - содействие развитию эффективных и инновационных решений, которые могут улучшить качество и доступность государственных услуг для населения. Интересные идеи будут рассмотрены для применения в работе госучреждений с целью повышения качества предоставляемых услуг населению.

Параллельно в рамках мероприятия состоялась ярмарка вакансий, где представлена широкая информация по деятельности МЦР КР, ГП "Инфоком", ГУ "Тундук", сотового оператора "Мега", ОАО "Кыргыз Почтасы", ОАО ТНК "Дастан", ОАО "Кыргыз Телеком" и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427906
Теги:
молодежь, информационные технологии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  