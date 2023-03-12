Погода
$ 87.35 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Министерстве юстиции

125  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Счетная палата КР провела аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве юстиции за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 9540,8 тыс. сомов, из них: подлежащих к восстановлению 175,5 тыс. сомов, восстановленная сумма составляет 77,2 тыс. сомов.

Из них: установлены необоснованные доплаты к заработной плате на сумму 9394,8 тыс. сомов, необоснованное списание материальных ценностей составило 36,8 тыс. сомов, необоснованные расходы по командировочным расходам - 2,7 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств - 29,3 тыс. сомов. Выявлена скрытая дебиторская задолженность на сумму 73,4 тыс. сомов. Дополнительно начисленные доходы в бюджет 3,8 тыс. сомов.

Резервы и потери бюджета составили 94,6 тысячи сомов.

Нерационально использованные средства составили 229,6 тысячи сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427907
Теги:
Министерство юстиции, Счетная палата, нарушения, Кыргызстан, финансы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  