Счетная палата выявила финансовые нарушения в Министерстве юстиции

Счетная палата КР провела аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве юстиции за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 9540,8 тыс. сомов, из них: подлежащих к восстановлению 175,5 тыс. сомов, восстановленная сумма составляет 77,2 тыс. сомов.

Из них: установлены необоснованные доплаты к заработной плате на сумму 9394,8 тыс. сомов, необоснованное списание материальных ценностей составило 36,8 тыс. сомов, необоснованные расходы по командировочным расходам - 2,7 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств - 29,3 тыс. сомов. Выявлена скрытая дебиторская задолженность на сумму 73,4 тыс. сомов. Дополнительно начисленные доходы в бюджет 3,8 тыс. сомов.

Резервы и потери бюджета составили 94,6 тысячи сомов.

Нерационально использованные средства составили 229,6 тысячи сомов.