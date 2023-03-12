Акылбек Жапаров: Мы не боимся инфляции

Председатель кабмина Акылбек Жапаров в интервью телерадиокомпании "Мир" перечислил меры, предпринимаемые правительством страны, которые дали возможность влиять на цены на рынках.

"К сожалению, мы импортозависимая, импортоориентированная страна. Это получилось в результате наших тридцатилетних мытарств, когда народ пытался выжить сам по себе, правительство – сохранить хорошую мину при плохой игре. Цены – они импортируемые. У нас импортируемая инфляция. Если цены на нефть, от которой зависит наша экономика поднимаются, то и цены на все остальные товары поднимаются. Мы предусмотрели пакет антикризисных мероприятий. Если раньше эти мероприятия просто оставались на бумаге, то сейчас мы их насытили финансовыми ресурсами и практически 128 млрд сомов было выделено, в том числе большая на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, чтобы социально значимые товары у нас были в достатке. Сегодня у нас в государственном материальном резерве имеется достаточное количество, и пшеницы, и муки, и растительного масло и сахара. Мы смогли вовремя все это закупить и держать у себя в государственном материальном резерве, иногда делая продовольственные интервенции. Это дало нам возможность влиять на цены на рынках.

Спекулятивные бизнесмены, кто хотел на этих перепадах, на резком рывке цен заработать деньги – они просто не осмелились. Так как государство – один из крупных игроков на рынке. Ряд этих мер позволил нам вкупе с Национальным банком, и инфляцию, и макроэкономическую ситуацию в Кыргызстане стабилизировать на должном уровне. Именно из-за этого мы подняли и зарплаты, пенсии и пособия, зная заранее, что будет всплеск роста цен и это очень больно ударит по социально уязвимым слоям населения. Например, дети-сироты у нас получали всего 2000 сомов. Мы подняли на 300% до 6000 сомов. Перед нами стоит задача еще больше увеличить выплаты. Инвалиды – на 200% подняли: было 4000 сомов – стало 8000. Я думаю, на какой-то момент сгладило инфляционный удар по социально уязвимым слоям нашего населения. Инфляция была контролируемая, хотя и импортируемая, где-то 15,8% была инфляция. Мы ее не боимся. Так как инфляция в пределах контролируемых двузначных цифр, если она не перескакивает за 20%, то она помогает расти экономике. Единственное мы должны вовремя компенсировать социально уязвимым слоям населения рост цен на социально значимые товары", - сказал глава кабмина КР.