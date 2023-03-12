Мягкая сила: как женское лидерство меняет облик крупного бизнеса в КР

Заседание комитета Международного делового совета, прошедшее 10 марта, было приурочено к Международному женскому дню и касалось вопросов гендерного разнообразия и поддержки женщин.

Представители таких компаний-членов МДС, как Coca Cola Kyrgyzstan, "Халык Банк Кыргызстан", "Хаятт Ридженси Бишкек" и "Банк Азии" рассказали о том, как они соблюдают принципы и механизмы ESG в своей деятельности. Принципы ESG ("Environment, Social, Governance" в переводе с английского - "окружающая среда, общество, управление") основаны на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и надлежащем корпоративном управлении.

"Рост интереса к ESG-повестке обусловлен постепенной ценностной трансформацией общества. Все большее число женщин стали занимать ключевые посты в крупных компаниях страны. Благодаря этому бизнес, как и все вокруг, неизбежно начинает гуманизироваться. На первый план выходят люди, сотрудники компаний. Слишком долго их рассматривали только как ресурс. Теперь же они и прежде всего женщины становятся главной ценностью. ESG-повестка заседания МДС именно об этом", - сказали vb.kg в Международном деловом совете.

Айчурек Нуралиева, HR-директор Coca Cola Kyrgyzstan, рассказала о том, как компания обеспечивает гендерное разнообразие и поддерживает женщин - сотрудниц компании. Coca Cola намерена к 2030 году увеличить представленность женщин в компании: 35 процентов новых сотрудников, 40 процентов руководителей и 50 процентов исполнительного комитета.

"Среди 11 стран, в которых представлена Соса Cola, Кыргызстан достиг наилучших показателей по представленности женщин в компании. К примеру, трое из шести директоров в Coca Cola Kyrgyzstan - это женщины, гражданки КР", - отметила Айчурек Нуралиева.

Председатель правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Алия Чыныбаева сообщила о достижении банком целей в области устойчивого развития (ЦУР). Halyk Group работает в четырех странах, имеет рейтинги трех крупных международных агентств, 73 процента его сотрудников составляют женщины.

"Халык Банк Кыргызстан" - единственный коммерческий банк в Кыргызстане, который имеет ESG-рейтинг", - добавила Алия Чыныбаева.

ESG-рейтинг - это независимая оценка компании, показывающая качество ее управления вопросами охраны окружающей среды и социальной сферы (включая управление персоналом, работу с клиентами, воздействие на сообщества и др.).

Представитель отеля "Хаятт Ридженси Бишкек" Адилет Мукамбетов рассказал о присоединении компании к принципам расширения прав и возможностей женщин. Эти принципы, созданные Глобальным договором ООН и структурой "ООН-женщины", основаны на международных стандартах в области труда и прав человека и признании того, что бизнес заинтересован и несет ответственность за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

Председатель правления "Банка Азии" Земфира Атакишиева поделилась опытом по выпуску первых социальных гендерных облигаций в Кыргызской Республике. Инвесторами в гендерные облигации выступили страховая компания "Кыргызстан", страховая компания Jubilee Kyrgyzstan, Российско-Кыргызский фонд развития и другие.

"Полученные от размещения денежные средства направляются на поддержку женщин-предпринимателей: на развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства, сельского хозяйства, услуг", - уточнила Земфира Атакишиева.

О правах человека в аспекте предпринимательской деятельности и руководящих принципах ООН в этой области рассказал аналитик проекта "Права человека в предпринимательской деятельности ПРООН в КР" Нурлан Бакиров. Он также предоставил методологию для самооценки компаний по руководящим принципам ООН в предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.

Наша справка

В ходе глобального опроса инвесторов, проведенного международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) в сентябре 2021 года, почти 80% респондентов заявили, что ESG-риски являются важным фактором при принятии инвестиционных решений. Около 50% опрошенных выразили готовность отказаться от компаний, которые не приняли достаточных и действенных мер по вопросам ESG.