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В Бишкеке пройдет второй масштабный фестиваль блогеров

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- Назгуль Абдыразакова
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18 марта в АУЦА пройдет второй фестиваль топовых блогеров и инфлюенсеров Кыргызстана и Казахстана – "КурулTime Блогеров". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, программа "КурулTime Блогеров" включает самые интересные и актуальные темы:

- тренды и вызовы,

- риски и возможности для блогосферы,

- монетизация блога;

- а также навыки и инструменты необходимые для профессионального роста.

Цель фестиваля – поддержание площадки для встречи блогеров со всего Кыргызстана, чтобы рассмотреть проблемы/потребности блогерства в КР как индустрии на сегодня, тренды, общий объем рынка, блогеров, какие аудитории и где, куда все это движется в перспективе и с оглядкой на глобальные тренды. Какая социальная ответственность лежит на блогинге и как она может положительно влиять на общество и на страну с точки зрения развития медиа в КР.

Ссылка на регистрацию.


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URL: https://www.vb.kg/427916
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, соцсети, #АУЦА
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