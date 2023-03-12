В Бишкеке пройдет второй масштабный фестиваль блогеров

18 марта в АУЦА пройдет второй фестиваль топовых блогеров и инфлюенсеров Кыргызстана и Казахстана – "КурулTime Блогеров". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, программа "КурулTime Блогеров" включает самые интересные и актуальные темы:

- тренды и вызовы,

- риски и возможности для блогосферы,

- монетизация блога;

- а также навыки и инструменты необходимые для профессионального роста.

Цель фестиваля – поддержание площадки для встречи блогеров со всего Кыргызстана, чтобы рассмотреть проблемы/потребности блогерства в КР как индустрии на сегодня, тренды, общий объем рынка, блогеров, какие аудитории и где, куда все это движется в перспективе и с оглядкой на глобальные тренды. Какая социальная ответственность лежит на блогинге и как она может положительно влиять на общество и на страну с точки зрения развития медиа в КР.

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