Акылбек Жапаров перечислил меры по борьбе со смогом в Бишкеке

Председатель кабмина Акылбек Жапаров в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" рассказал, какие меры будут приниматься правительством страны для снижения уровня смога в Бишкеке.

"К сожалению, ТЭЦ у нас отапливается углем. Если раньше это был каменный уголь из Казахстана, то на сегодня он переведен на режим эксплуатации с помощью бурого угля, нашего местного, каракеченского угля, у которого процент зольности больше и выделение различных канцерогенных веществ тоже больше, чем у каменного угля. Но это полбеды. К сожалению, реконструкция нашего ТЭЦ произошла только на 35-50% – у нас остались старые котлы еще советских времен, в действии около 16 котлов. Половина работает, половина готовится, в случае чего, приступить к работе. У них золошлакоудаление уже устарело и технологически, и физически. Мы сейчас вместе с Евразийским банком пытаемся всю эту систему наладить. Уменьшить все, что можно, при помощи фильтров, отрегулировать золошлакоудаление в этих старых котлах. Намерены на новых котлах тоже поменять все фильтры. Но это только одна большая часть смога, который у нас скапливается.

К сожалению, после развала Советского Союза Бишкек был окружен новостройками. Самое дешевое отопление – это угольное, и Бишкек в большинстве своем отапливается тоже бурым углем. Поэтому перед нами стоит задача газификации. С "Газпромом" мы этот вопрос обсудили. Если раньше три-четыре новостройки делались, то в этом году более 11 новостроек будут отапливаться газом. Правительство сейчас изыскивает источники, ресурсы, чтобы газовые котлы были использованы и для пищеприготовления, и для отопления этих домов", - сказал глава кабмина.

Жапаров отметил, что переход на "зеленую экономику" происходит комплексно.

"Больше закупаем автобусов на газе, приветствуем электрические автомобили. Стремимся к тому, чтобы наш город вновь завоевал славу зеленого города – высаживаем деревья. В прошлом году инициатива нашего президента была поддержана резолюцией ООН. Мы начали программу "Жашыл Мурас" (Зеленое Наследие). В прошлом году около 6 млн деревьев мы планировали посадить. Посадили более 8 млн. В этом году – еще больше есть обязательства. То есть мы стараемся уменьшить факторы, которые влияют очень плохо, в первую очередь, на наших детей. Как мы знаем, прежде всего на уровне одного метра от земли скапливаются выбросы, в том числе от машин.

Машины – это тоже довольно большая проблема. У нас очень много старых машин, которым больше 15-20 лет. Сам Бишкек был когда-то рассчитан на 35-50 тысяч автомобилей. Сейчас в том числе с транзитным автотранспортом около 350-400 тысяч автомобилей ездят по нашей столице. Все эти проблемы мы видим и в меру своих возможностей пытаемся снизить это влияние на наших граждан и на наших гостей", - отметил он.