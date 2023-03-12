"Мечта президента построить в КР "Куршевель" начинает воплощаться в жизнь"

Идея и мечта нашего президента Садыра Жапарова построить в нашей стране "Куршевель", но кыргызский, начинает воплощаться в жизнь. Об этом в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил глава кабмина КР Акылбек Жапаров.

По его словам, буквально через две-три недели основатель этого уникального курорта в Европе приедет в Кыргызстан.

Название для кыргызстанского Куршавеля уже придумано и выбрана ли конкретная точка?

"Нет, есть несколько горных снежных вершин. Там они из одной переходят в другие. Надеюсь, когда бизнес-план будет подготовлен, если глава государства сочтет нужным придумать какое-то название, то мы это проработаем.

Кстати, мы уже договорились и запускаем рядом с Бишкеком курорт там будет около 20 километра фуникулёров – работать будут и зимой, и летом. Зимой – это будет уникальная возможность покататься на лыжах буквально в 20 минутах езды от Бишкека. Все технические сооружения будут построены австрийской фирмой Doppel Maier – она в первой тройке. Их мастера уже были, мы наняли зарубежных проектировщиков, земли все уже выделены. Уже дней через 10-15 мы дадим старт строительству первого международного круглогодичного горнолыжного курорта", - сказал Жапаров.