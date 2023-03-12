Погода
$ 87.35 - 88.31
€ 93.10 - 94.10

"Мечта президента построить в КР "Куршевель" начинает воплощаться в жизнь"

144  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Идея и мечта нашего президента Садыра Жапарова построить в нашей стране "Куршевель", но кыргызский, начинает воплощаться в жизнь. Об этом в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил глава кабмина КР Акылбек Жапаров.

По его словам, буквально через две-три недели основатель этого уникального курорта в Европе приедет в Кыргызстан.

Название для кыргызстанского Куршавеля уже придумано и выбрана ли конкретная точка?

"Нет, есть несколько горных снежных вершин. Там они из одной переходят в другие. Надеюсь, когда бизнес-план будет подготовлен, если глава государства сочтет нужным придумать какое-то название, то мы это проработаем.

Кстати, мы уже договорились и запускаем рядом с Бишкеком курорт там будет около 20 километра фуникулёров – работать будут и зимой, и летом. Зимой – это будет уникальная возможность покататься на лыжах буквально в 20 минутах езды от Бишкека. Все технические сооружения будут построены австрийской фирмой Doppel Maier – она в первой тройке. Их мастера уже были, мы наняли зарубежных проектировщиков, земли все уже выделены. Уже дней через 10-15 мы дадим старт строительству первого международного круглогодичного горнолыжного курорта", - сказал Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427921
Теги:
Акылбек Жапаров, лыжный спорт, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  