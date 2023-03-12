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Акылбек Жапаров: Не надо обращать внимание на ура-национал-патриотов

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Глава кабмина КР Акылбек Жапаров в интервью телерадиокомпании "Мир" прокомментировал ситуацию с изучением русского языка в школах Кыргызстана.

"Русский у нас по Конституции является официальным языком. У нас достаточно большие проблемы научить государственному языку наших внуков. Информационная инфраструктура во многом осталась такой же, как во времена Советского Союза. Сегодня мы думаем о том, чтобы "Алиса" говорила по-кыргызски. Я попросил господина Мишустина в Алматы, чтобы она говорила и по-русски, и по-казахски. Мы должны государственные языки поддерживать, при этом не в ущерб русскому языку.

У нас, конечно, есть патриоты, есть и ура-национал-патриоты, но на это не надо обращать внимание. Наше образование нацелено на то, чтобы мы знали кыргызский, русский, английский, знали язык интернета. Четырехъязычные программы запущены. Государственный язык знать надо. Прежде всего, нашим чиновникам. К моему большому сожалению, выросло уже поколение – я об этом говорил, еще выступая в Госдуме в 2001 году, когда был депутатом – что очень много волонтеров, которые обучают нас английскому, а русский язык начинают преподавать сами кыргызы, а носителей русского все меньше и меньше – они уезжают.

Была программа запущена в Оше и Бишкеке: наши более состоятельные коллеги депутаты, бизнесмены привозили русских учителей. Это не поддерживалось в то время. Сейчас мы хотим поддерживать эту практику. Мы готовы поддерживать учителей заработной платой, предоставить им жилье, чтобы они могли жить и преподавать. Нам нужны носители русского языка. У меня директор школы была Белова, моей первой учительницей была Раиса Михайловна. Преподаватель русского языка и литературы – Зинаида Афанасьевна. Это была одна русскоязычная школа в Нарынской области, там было много русскоязычных – носителей русского языка, дети которых в совершенстве владели кыргызским. Эту хорошую традицию надо сохранять.

Я удивляюсь, что мы более русскоязычные в Кыргызстане. К нам многие политики приходят и пытаются нам в укор что-то ставить. 7 ноября у нас есть, 1 мая есть, 23 февраля есть, 1 января, 9 мая, Рождество Христово – мы все праздники встречаем. Мы сохранили все эти "красные" дни, никто их отменять не собирается. Жизнь постепенно идет, каждый язык и культура имеет свое место. В нашей стране русская культура занимает большое место и пространство, надо это изучать и совершенствовать.

ChatGPT мало чему научит. Я говорю детям – почитайте "Анну Каренину". Внук приносит и говорит: Анна Каренина была замужем, загуляла и от стыда легла под поезд. Это он вычитал в интернете. Нам надо опережать и цифровое пространство в том числе, чтобы наши дети выросли нормальными людьми. Если кыргызы перестанут объясняться в любви на языке Пушкина и не будут знать "Онегина" – это будет большая трагедия, на мой взгляд", - сказал глава кабмина КР.


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URL: https://www.vb.kg/427922
Теги:
Акылбек Жапаров, русский язык, Кыргызстан
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