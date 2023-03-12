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Орунбеков: Наш Президент претворяет в жизнь то, что годами не выполнялось

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров претворяет в жизнь то, что годами не выполнялось и о чем мы даже не мечтали в своей стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился руководитель пресс-службы главы государства Дайырбек Орунбеков.

"Президент Садыр Жапаров 10 марта дал старт строительству двух крупных сооружений. Кроме этого, будет построено много таких зданий, заработают заводы и фабрики.

За 2 года президентства много хороших и добрых дел претворено в жизнь.

Ранее обещанный Кумтор теперь принадлежит государству. Бюджет страны увеличился вдвое, закупается военная, сельскохозяйственная и специальная современная техника. Автобусы и вертолеты закупаются для города.

Строятся в Таласе ГЭС "Бала-Саруу", в Нарыне ГЭС "Куланак" и более 50 малых ГЭС.

В прошлом году в городе Бишкек за 5 месяцев построено 15 школ и 1 детский сад. Завершено строительство ряда социальных объектов и реабилитационных центров.

Начаты проекты века, такие как крупная гидроэлектростанция "Камбар-Ата 1" и железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

В этом году за счет бюджетных средств будут построены крупные больницы и асфальтированы дороги. В прошлом дорога строилась за счет внешних займов.

Укрепляется внешняя политика и развиваются дружественные отношения с соседями. Если посчитать, то за короткий срок наш Президент реализовал цели, которые не реализовывались долгие годы, о чем мы даже не мечтали", - сказал Орунбеков.


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URL: https://www.vb.kg/427924
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Кыргызстан
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