Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 93.10 - 94.10

Госпиталь "Микрохирургия глаза" выселили из больницы № 6 в Бишкеке

248  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципалитет Бишкека расторг договор аренды с госпиталем "Микрохирургия глаза", который с 1998 года занимал помещения в городской клинической больнице № 6.

На месте работали сотрудники департамента по управлению муниципальным имуществом Бишкекской мэрии.

В ведомстве заявили, что 10 марта прошло заседание комиссии по муниципальному имуществу, где принято решение о расторжении договора аренды и высвобождении помещения корпуса №2 городской клинической больницы №6.

Напомним, руководителем госпиталя "Микрохирургия глаза" является Алмазбек Исманкулов, который по решению суда арестован и находится в бишкекском СИЗО-1. В отношении него и должностных лиц столичной мэрии возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Они подозреваются в "преступных действиях с целью незаконного получения материальной выгоды и иных привилегий".

"В ходе проведенной проверки установлено, что руководитель госпиталя и несколько ответственных должностных лиц структурных подразделений муниципалитета совершили преступные действия с целью незаконного получения материальных интересов и иных привилегий. Несмотря на то, что здание 2-го корпуса клинической больницы № 6 не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и, невзирая на острую нехватку больничных коек, они незаконно сдали его в аренду с умышленным занижением платы. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллионов 162 тысяч 576 сомов. Расследование продолжается", - сообщили в Генпрокуратуре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427926
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, госимущество, коррупция, Бишкек, больница, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  