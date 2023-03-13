Госпиталь "Микрохирургия глаза" выселили из больницы № 6 в Бишкеке

Муниципалитет Бишкека расторг договор аренды с госпиталем "Микрохирургия глаза", который с 1998 года занимал помещения в городской клинической больнице № 6.

На месте работали сотрудники департамента по управлению муниципальным имуществом Бишкекской мэрии.

В ведомстве заявили, что 10 марта прошло заседание комиссии по муниципальному имуществу, где принято решение о расторжении договора аренды и высвобождении помещения корпуса №2 городской клинической больницы №6.

Напомним, руководителем госпиталя "Микрохирургия глаза" является Алмазбек Исманкулов, который по решению суда арестован и находится в бишкекском СИЗО-1. В отношении него и должностных лиц столичной мэрии возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Они подозреваются в "преступных действиях с целью незаконного получения материальной выгоды и иных привилегий".

"В ходе проведенной проверки установлено, что руководитель госпиталя и несколько ответственных должностных лиц структурных подразделений муниципалитета совершили преступные действия с целью незаконного получения материальных интересов и иных привилегий. Несмотря на то, что здание 2-го корпуса клинической больницы № 6 не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и, невзирая на острую нехватку больничных коек, они незаконно сдали его в аренду с умышленным занижением платы. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллионов 162 тысяч 576 сомов. Расследование продолжается", - сообщили в Генпрокуратуре.