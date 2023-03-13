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Бишкекская мэрия убедительно просит горожан не создавать завалы мусора

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- Назгуль Абдыразакова
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Жители города оставляют вокруг контейнерных площадок большое количество строительного мусора, старую мебель, пластик, отходы со швейного производства и другое. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, МП "Тазалык" привлекает экскаваторы для вывоза мусора.

Как отмечает муниципалитет, по городу, где образуется большое количество мусора, это улицы:

- пересечение улиц Салиева - Буденого;

- улица Кулиева;

- пересечение улиц Буденого - Жибек Жолу;

- Ахунбаева – Бектенова;

- Элебаева – Дружба;

- Матросова - Джантошева;

- Каралаева – Койбагарова;

- Суеркулова;

- Орто-Сайский рынок;

- Юнусалиева - Дружба;

- Жибек Жолу - Школьная;

- Жибек Жолу - Курманалиева;

- Лермонтова - Салиева;

- Лермонтова - Жибек Жолу;

- Курманжан датки - Чынгыза Айтматова;

- Курманжан датка – Жибек Жолу;

- Курманжан датки – Ереванская;

- Шабдан баатыра – Лермонтова;

- Курманжан датка, 150/5а;

- Московская, 54;

- Московская, 205;

- Суюмбаева- Жумбека;

- Осмонкулова – Никитина;

- Элебесова - Щербакова;

- 7 Апреля – Менделеева (рынок "Мадина");

- Молодая гвардия – Жибек Жолу;

- Тоголока Молдо - Молодая Гвардия;

- Фучика – Рыскулова;

- Рыскулова – Молодая Гвардия;

- Жибек Жолу – Эркиндик;

- Фрунзе -Тимирязева;

- Токтогула - Тимирязева;

- Московская -Тимирязева;

- Московская - Уметалиева;

- Чынгыз Айтматова ("Азия молл");

- ул. Гагарина ( СШ№ 25);

- Бакаева - Гагарина.

Столичная мэрия просит горожан не создавать завалы мусора и соблюдать правила благоустройства Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/427931
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия, Тазалык
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