Бишкекская мэрия убедительно просит горожан не создавать завалы мусора

Жители города оставляют вокруг контейнерных площадок большое количество строительного мусора, старую мебель, пластик, отходы со швейного производства и другое. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, МП "Тазалык" привлекает экскаваторы для вывоза мусора.
Как отмечает муниципалитет, по городу, где образуется большое количество мусора, это улицы:
- пересечение улиц Салиева - Буденого;
- улица Кулиева;
- пересечение улиц Буденого - Жибек Жолу;
- Ахунбаева – Бектенова;
- Элебаева – Дружба;
- Матросова - Джантошева;
- Каралаева – Койбагарова;
- Суеркулова;
- Орто-Сайский рынок;
- Юнусалиева - Дружба;
- Жибек Жолу - Школьная;
- Жибек Жолу - Курманалиева;
- Лермонтова - Салиева;
- Лермонтова - Жибек Жолу;
- Курманжан датки - Чынгыза Айтматова;
- Курманжан датка – Жибек Жолу;
- Курманжан датки – Ереванская;
- Шабдан баатыра – Лермонтова;
- Курманжан датка, 150/5а;
- Московская, 54;
- Московская, 205;
- Суюмбаева- Жумбека;
- Осмонкулова – Никитина;
- Элебесова - Щербакова;
- 7 Апреля – Менделеева (рынок "Мадина");
- Молодая гвардия – Жибек Жолу;
- Тоголока Молдо - Молодая Гвардия;
- Фучика – Рыскулова;
- Рыскулова – Молодая Гвардия;
- Жибек Жолу – Эркиндик;
- Фрунзе -Тимирязева;
- Токтогула - Тимирязева;
- Московская -Тимирязева;
- Московская - Уметалиева;
- Чынгыз Айтматова ("Азия молл");
- ул. Гагарина ( СШ№ 25);
- Бакаева - Гагарина.
Столичная мэрия просит горожан не создавать завалы мусора и соблюдать правила благоустройства Бишкека.