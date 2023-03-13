"Случайно врезался, случайно пырнул ножом"

Поздним вечером 17 августа прошлого года бишкекчанка Ф.Н. возвращалась домой после встречи с подругами. Приехала к дому на такси. Вспомнила, что дома нет хлеба, а ближайший магазинчик оказался закрыт. Н. пошла к другому магазину, чуть дальше от дома. Сзади услышала шаги. Обернулась – за ней шел мужчина, который явно задумал что-то нехорошее.

Незнакомец догнал Н., обхватил рукой за шею: "Молчи, не кричи!". От испуга девушка как раз и закричала. И в тот же миг получила удар ножом в живот.

Ничего нападавший у нее не забрал, сумочка с деньгами осталась при ней. Может, не успел, потому что к месту происшествия сразу прибежали проходившие мимо парни. А может, нападал с какой-то другой целью…

Потерпевшая попала в больницу с колото-резаным ранением желудка и кишечника.

По показаниям обвиняемого, ни за кем он в тот вечер не гонялся и специально никого не резал. Последнее время бомжевал, жил около пункта сбора бутылок. А 17 августа просто гулял по улице Кольбаева. Увидел группу парней, испугался, побежал от них и случайно врезался в припозднившуюся прохожую. Ножом тоже задел ее случайно (нож, по его словам, он всегда носит с собой).

Во время следствия выяснилось, что гражданин М.Т. неоднократно судим за тяжкие преступления, так что в "случайность" ножевого ранения потерпевшей никто не поверил.

Свердловский районный суд приговорил М.Т. к шести годам исправительной колонии строгого режима.