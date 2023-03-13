Депутат ЖК Жаныбек Абиров подозревается в нанесении черепно-мозговой травмы

В соцсетях распространилось видео драки депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова. Инцидент произошёл в одном из ресторанов Бишкека.

Как сообщают в Октябрьском УВД, пострадавшего гражданина госпитализировали в больницу.

"12 марта 2023 года в УВД Октябрьского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Д.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 03.30 часов ночи, находясь в одном из ресторанов города Бишкека, расположенного по улице Элебаева, нанёс ему телесные повреждения. В связи с чем пострадавший обратился за медицинской помощью в Национальный госпиталь с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района города Бишкека и начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время все участники данного инцидента установлены и расследование продолжается", - говорится в сообщении УВД.