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Депутат ЖК Жаныбек Абиров подозревается в нанесении черепно-мозговой травмы

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях распространилось видео драки депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова. Инцидент произошёл в одном из ресторанов Бишкека.

Как сообщают в Октябрьском УВД, пострадавшего гражданина госпитализировали в больницу.

"12 марта 2023 года в УВД Октябрьского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Д.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 03.30 часов ночи, находясь в одном из ресторанов города Бишкека, расположенного по улице Элебаева, нанёс ему телесные повреждения. В связи с чем пострадавший обратился за медицинской помощью в Национальный госпиталь с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.

Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района города Бишкека и начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время все участники данного инцидента установлены и расследование продолжается", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/427933
Теги:
драка, Жогорку Кенеш, Депутат
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