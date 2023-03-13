Молодежная сборная Узбекистана по футболу завоевала путевку на мундиаль

Молодежная сборная Узбекистана по футболу в четвертьфинале Кубка Азии U-20 в серии пенальти обыграла ровесников из Австралии и вышла в полуфинал турнира, а также автоматически завоевала право на участие в чемпионате мира - 2023, сообщает Фергана.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 77-й минуте отличился форвард австралийцев, сын легенды австралийского футбола Тони Поповича Габриэль, который оказался самым расторопным после розыгрыша углового. Однако уже две минуты спустя Зафармурод Абдурахматов ударом низом отправил мяч в ближний от вратаря угол и восстановил равновесие в счете. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу сборной Узбекистана.

"Тактика и план, которые мы выбрали в матче против Австралии, сработали. Отлично, что футболисты имеют характер и показывают свои силы в прекрасной атмосфере на стадионе. Климат внутри коллектива играет большую роль. У нас все замечательно. Ребята уважают друг друга", - сказал тренер узбекистанцев Равшан Хайдаров на послематчевой пресс-конференции.

Благодаря выходу в полуфинал сборная Узбекистана получила путевку на чемпионат мира - 2023 до 20 лет, который пройдет в Индонезии в мае-июне текущего года.

"Мне повезло в жизни, во второй раз выходим на чемпионат мира. Это ощущается по-другому. В 2015 году футболисты в команде были сильнейшими на тот момент. Нынешняя команда обладает таким же характером. Разница лишь в том, что тогда у нашего штаба не было большого опыта", - прокомментировал Хайдаров успех команды.

В еще одном четвертьфинальном матче, который состоялся 11 марта, сборная Ирака обыграла Иран со счетом 1:0. 12 марта состоятся еще два четвертьфинальных противостояния: Южная Корея - Китай и Япония - Иордания.

Полуфинальные матчи пройдут 15 марта. Сборная Узбекистана встретится с победителем пары Южная Корея - Китай.