Известного кыргызстанского блогера наградили за лучшую модную коллаборацию

В Бишкеке прошла Первая церемония награждения лучших деятелей сферы моды и стиля Central Asia Fashion Awards (CAFA). Это знаковое событие, которое собрало вместе представителей модной индустрии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, на церемонии были объявлены победители в различных номинациях, которые отражают разнообразие талантов и стилей в модной индустрии региона. Среди номинаций были "Лучший дизайнер", "Лучшая модная коллаборация"," Модель года", "Лучшее модельное агентство", "Дебют года", "Лучший "этнокутюр" и многие другие.

Организаторы события отметили, что целью CAFA является признание талантливых деятелей модной индустрии Центральной Азии, а также укрепление связей между странами и культурами региона. Они также подчеркнули важность развития модной индустрии в регионе и возможности, которые она предоставляет для экономического и социального развития.

Одним из основных спонсоров CAFA стала компания Chery - первый официальный китайский автосалон в Кыргызстане, который наградил известного тревел-блогера Медера Мырзаева и бренд CutaDash за лучшую коллаборацию года.

"Мы понимаем, что культурные и творческие инициативы, такие как Central Asia Fashion Awards, могут вносить огромный вклад в развитие общества и экономики, а также укреплять связи между странами и культурами. Chery как бренд, который активно работает на рынке Центральной Азии, готов поддерживать талантливых деятелей модной индустрии, которые создают красоту и вдохновляют людей на самовыражение и творчество. Мы считаем, что наша поддержка CAFA является не только важным шагом в развитии культуры в Центральной Азии, но и подтверждением нашей приверженности к социальной ответственности и участию в развитии региона. Мы хотим выразить благодарность организаторам CAFA за их усилия в создании этого замечательного мероприятия и поздравить всех номинантов и победителей", - отметила бренд-менеджер Chery Кыргызстан Ольга Арипова.

Также 12 других номинантов были удостоены призами от организаторов:

1. Иреш Гульжан и Ансамбль "Ордо-Сахна" - номинация "Коллаборация"

2. Гульмира Кутуева - номинация "Коллаборация"

3. Ванесса Толкунбек кызы - номинация "Модель года"

4. Тимур Саттаров - номинация "Модель года"

5. AVANTO MODELS - номинация "Модельное агентство года"

6. Ирина Унсалан – номинация "Дебют года"

7. Бренд STAR and MAYER - номинация "Этнокутюр"

8. Залкар Аскарали уулу – номинация "Дизайнер года"

9. KURBUM – номинация "Бренд года"

10. Фильм "Дарак ыры" – номинация "Лучший костюм в кино"

11. Логотип Казахстан Fashion Week – номинация "Призвание"

12. Спектакль Төлгө – номинация "Лучший костюм в театре"

"Первая церемония награждения лучших деятелей сферы моды и стиля Central Asia Fashion Awards была оценена участниками и гостями как успешное и важное событие для развития модной индустрии в Центральной Азии. Организаторы планируют проводить CAFA ежегодно и надеются, что это событие станет еще более крупным и значимым в будущем", - говорится в сообщении организаторов.