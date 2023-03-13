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Глава ГНС рассказал выпускникам, как поступить в налоговую службу

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов в рамках повышения налоговой грамотности среди молодежи провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Кыргызского экономического университета имени М.Рыскулбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гостевая лекция прошла в форме диалога со студенческой молодежью, в ходе которой глава ГНС рассказал студентам о достижениях налоговой службы, проводимых реформах, реализуемых крупных проектах по цифровизации налоговых процедур, а также ответил на вопросы собравшихся.

Как он отметил, за последние годы кардинально меняется качество и характер деятельности ГНС. В частности, совершенствуется налоговое администрирование за счет внедрения компонентов цифровизации налоговых процедур и усиления аналитической работы. Расширяется перечень оказываемых электронных услуг. В планах на этот и ближайшие годы – использование новых инновационных методов и сервисных услуг для налогоплательщиков.

"Налоговая служба кардинально меняет свое направление, постепенно превращается из проверяющего органа в современную сервисную службу", – отметил А.Абдувапов.

Он также обратил внимание студентов на то, что бурное развитие информационных технологий, в том числе и в налоговом администрировании, требует сегодня высокой квалификации специалистов. Поэтому от будущих сотрудников ГНС требуется качественное профессиональное образование.

Кроме того, встреча имела также мотивационный характер для студентов. Глава ГНС рассказал им о том, как можно поступить на службу в Налоговую, каков порядок прохождения конкурса для включения в резерв кадров, и пригласил выпускников попробовать свои силы и знания.

"Получайте знания в экономике, навыки работы в информационных технологиях и приходите к нам на работу. Мы ждем вас и готовы пополнить ряды налоговой службы новым потенциалом молодых специалистов", – заверил он.

В ходе лекции преподаватели и студенты получили ответы на вопросы, касающиеся в том числе нововведений в сфере налогового законодательства и в целом налоговой политики страны.


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URL: https://www.vb.kg/427947
Теги:
вуз, студенты, Кыргызстан, ГНС
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