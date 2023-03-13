Аким Первомайского района встретился с командой консультантов из Франции

В акимиате Первомайского района состоялась встреча главы района Максатбека Сазыкулова с руководителем команды консультантов "Групп Хит" (Франция) Гийомом Жосс. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, встреча прошла в рамках запуска проекта развития пяти жилых массивов Ак-Босого, Калыс-Ордо, Арча-Бешик, Бакай-Ата и Рухий Мурас города Бишкек.

Итак, обсудили вопросы разработки проектов по строительству закрытых и открытых коллекторных дренажных сетей, ирригации в жилмассивах Ак-Босого, Калыс-Ордо по МТУ №16.

Также поднят вопрос по реализации бизнес-проекта, а именно строительство муниципальных бань.

В завершение Максатбек Сазыкулов выразил готовность на дальнейшее сотрудничество и содействие.

Отметим, что вместе с тем, консультанты провели объезд и ознакомились с жизнедеятельностью этих двух жилмассивов.