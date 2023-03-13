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Аким Первомайского района встретился с командой консультантов из Франции

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- Назгуль Абдыразакова
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В акимиате Первомайского района состоялась встреча главы района Максатбека Сазыкулова с руководителем команды консультантов "Групп Хит" (Франция) Гийомом Жосс. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, встреча прошла в рамках запуска проекта развития пяти жилых массивов Ак-Босого, Калыс-Ордо, Арча-Бешик, Бакай-Ата и Рухий Мурас города Бишкек.

Итак, обсудили вопросы разработки проектов по строительству закрытых и открытых коллекторных дренажных сетей, ирригации в жилмассивах Ак-Босого, Калыс-Ордо по МТУ №16.

Также поднят вопрос по реализации бизнес-проекта, а именно строительство муниципальных бань.

В завершение Максатбек Сазыкулов выразил готовность на дальнейшее сотрудничество и содействие.

Отметим, что вместе с тем, консультанты провели объезд и ознакомились с жизнедеятельностью этих двух жилмассивов.


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URL: https://www.vb.kg/427951
Теги:
мэрия, Первомайский район, Франция, Бишкек
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