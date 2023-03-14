В Бишкеке состоится сольный концерт Бактыгуль Бокоевой

17 марта в Кыргызском национальном академическомм театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится сольный концерт заслуженной артистки Кыргызстана Бактыгуль Бокоевой "Музыка сен жөнүндө". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, для поклонников таланта ведущей вокалистки театра прозвучит оперная классика, неаполитанские и кыргызский народные песни. В программе примут участие: заслуженный деятель Казахстана Гульзат Даурбаева, народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев, заслуженные артисты КР Тилек Найманбаев, Токтогул Рысалиев, Гульмира Джолдошева, Гульнара Омурзакова; солисты: Сталбек Жунушалиев, Талант Токомбаев и др.

Академический хор и симфонический и народный оркестр Мэрии г. Бишкек. Дирижер – народный артист КР Бакыт Тилегенов. Режиссер – Найля Рахмадиева.

Справка: Бактыгул Бокоева (сопрано) выпускница Кыргызской национальной консерватории в 1998 году, в Кыргызском театре оперы и балета работает с 1999 года. Талантливая, перспективная певица, обладает сильным сопрано широкого диапазона. Вокалисткой исполнено множество ведущих партий классического и национального репертуара.