Сотрудники Международных аэропортов "Манас" и "Ош" вышли на субботник

Руководство и сотрудники двух главных воздушных гаваней страны - международных аэропортов "Манас" и "Ош" провели субботник в целях улучшения санитарного и экологического состояния прилегающей территории к аэропортам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ппредседатель пправления ОАО "МАМ" Манасбек Самидинов отметил, что такие мероприятия позволяют сотрудникам аэропорта проявить заботу о своей рабочей среде и содействовать ее улучшению. Также способствуют повышению уровня комфорта и безопасности для пассажиров и персонала.

Он добавил, что проведение субботников может способствовать укреплению отношений между аэропортом и местным сообществом.

Сотрудники провели совместную уборку и благоустройство территории аэропортов в рамках программы по экологической и социальной ответственности компании. Они привели в порядок объекты производственного назначения, выполнили работы по уборке площадок и помещений, а также привели в порядок зеленые насаждения на прилегающей к аэровокзальным комплексам территории, асфальтированные и гравийные дорожки, стоянки для автомобилей и другие элементы инфраструктуры, которые находятся вблизи аэропорта.

В работах по благоустройству территории аэропортов приняли участие более 330 работников.