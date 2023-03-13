IT-инфраструктура для стартапа: обзор оптимальных решений

Информационная инфраструктура компании - сердце современного бизнеса, обеспечивающее производительность и эффективность бизнес-процессов, а также качественное взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Ошибка в организации системы может повлечь за собой негативные последствия, начиная от потери клиентов и заканчивая утечкой критически важных данных, а в конечном итоге - полное банкротство предпринимателя.

Современные информационные технологии не предоставляют универсальных вариантов, которые бы одинаково эффективно работали во всех случаях. Далее рассмотрим основные стратегии, которые используются чаще всего начинающими предпринимателями.

Как правильно выбрать IT-инфраструктуру

Оконачательный выбор тех или иных технологий должен осуществляться, учитывая основные решения, доступные на сегодняшний день.

Собственные разработки или сторонние услуги

Предприниматели имеют возможность самостоятельно заняться разработкой корпоративной сети, включая покупку, размещение и обслуживания аппаратного оборудования. Кроме того, можно обратиться в виртуальный дата-центр или воспользоваться услугами совместного размещения серверов Collocation.

Окончательное решение зависит от нескольких основных факторов:

планируемый бюджет на расходы; необходимая аппаратная мощность и пропускная способность; готовность делегировать контроль за сервером сторонним провайдерам; потребности бизнес-процессов и др.

Модель как услуга

Руководитель компании имеет возможность воспользоваться услугами сторонних провайдеров и выбрать тарифный план, который максимально соответствует потребностям корпоративного ПО (SaaS), платформы (PaaS) и полностью инфраструктуры (IaaS). При этом не возникает необходимости в дополнительных сотрудниках IT-отдела.

По ссылке https://kazteleport.kz/services/smart-cloud/virtualnyy-data-tsentr-iaas/ описаны преимущества и тарифные планы услуги IaaS.

Техническим обслуживаниям аппаратного оборудования занимается провайдер. Кроме того, в тарифные планы, как правило, включены дополнительные полезные услуги, в том числе резервное копирование.

Облачные технологии

Современные облачные сервисы предоставляют предпринимателям неоспоримые преимущества, включая доступность в любое время, оптимальные расходы, непрерывность работы, минимальные простои, высокая скорость обработки данных и др.

Для предпринимателей доступно два основных способа организации облачных вычислений: запустить собственное облако на корпоративном сервере или воспользоваться общедоступными сервисами, предлагающими свои услуги на рынке IT.

Выводы

Окончательный выбор IT-инфраструктуры должен исходить из оценки множества факторов, основными из которых являются бизнес-план, доступный бюджет, отзывы сотрудников, план на будущее развитие. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональными IT-специалистами перед принятием окончательного решения.