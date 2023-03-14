Кубанычбек Намазов: Ни один работодатель не может игнорировать колдоговор

"Основным инструментом по социальной защите работников, соблюдению их трудовых прав и гарантий, созданию безопасных условий труда, против массовых увольнений в трудовых коллективах являются коллективные договоры. Они заключаются между работодателями и профсоюзными комитетами предприятий, организаций, учреждений", - сказал в интервью vb.kg председатель Центрального комитета профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызской Республики Кубанычбек Намазов.

По его словам, согласно проведенному анализу, удельный вес принятых коллективных договоров по отрасли составляет 91,9 процента от общего числа первичных профсоюзных организаций, что больше по сравнению с прошлыми годами. И, что примечательно, такие договоры имеют тенденцию к улучшению и становятся более конкретными, качественными и действенными в решении социально-трудовых и экономических проблем. Например, за 2021 год через коллективные договоры работники получили дополнительно к заработной плате в виде льгот и гарантий около 25 миллионов сомов.

- Кубанычбек Шаимбекович, насколько известно, в Закон "О коллективных договорах" были внесены изменения. Какие?

- Закон "О коллективных договорах" в Кыргызстане был принят в 2004 году, но в декабре 2022 года он вышел в новой редакции. В нем были изменены девять статей. Можно сказать, что этот закон усилился в отношении как самих профсоюзных организаций, так и работодателей.

В законе четко говорится, что коллективный договор должен заключаться на срок от одного до трех лет. Предусмотрено и такое право: его можно продлевать по согласию сторон, то есть профсоюзного комитета и работодателя. Документ прежде всего надежно защищает социально-экономические права трудовых коллективов. И ни один госорган не может отказаться от принятия коллективного договора.

Закон устанавливает правовые основы ведения переговоров, разработки, заключения и выполнения коллективных договоров для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов работников и работодателей. А также для взаимоотношений между работодателями, профессиональными союзами и иными представительными органами работников.

Закон состоит из 17 статей. В нем расписаны функции и права каждой из сторон. И важно то, что он предусматривает не только соблюдение норм законодательства, правомочность и равноправие представителей сторон, свободу выбора, добровольность принятия и реальность обеспечения обязательств, но и, конечно, ответственность сторон, их представителей, должностных или иных лиц за невыполнение принятых обязательств.

- А если в организации нет профсоюза? Кто в таком случае представляет интересы работников?

- Если на предприятии или в компании нет профсоюза, то должен быть представительный орган - зарегистрированная организация, которая может полностью представлять интересы трудового коллектива. В законе есть норма о том, что сторонами коллективного договора являются профессиональный союз работников в лице профсоюзного комитета или иной представительный орган в случае отсутствия профсоюзных союзов.

- Вы сказали, что ни один государственный орган не может отказаться от заключения коллективного договора. А если это частное предприятие?

- Закон распространяется на все структуры, независимо от форм собственности. Он запрещает любое вмешательство государственных, исполнительных и иных органов, ограничивающее законные права работников и их представителей при заключении, пересмотре и выполнении коллективного договора.

Работодатели, органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны вести переговоры по трудовым и социально-экономическим вопросам, предлагаемым для рассмотрения профсоюзом. А в случае его отсутствия - иными уполномоченными работниками и их представительными органами.

- Договор разрабатывается совместно работодателем, профсоюзным комитетом или представителями трудового коллектива какой-то конкретной организации?

- Совершенно верно. Если любая из сторон написала уведомление, что нужно разработать проект коллективного договора, то другая сторона обязана в течение семи дней начать переговорный процесс. Составляется комиссия на паритетной основе. Те люди, которые привлечены для разработки этого проекта, в течение трех месяцев должны его подготовить.

- А если стороны не пришли к согласию при составлении коллективного договора?

- Если стороны при разработке проекта коллективного договора не пришли к единому мнению, то составляется протокол разногласий. Этот вопрос должен уже решаться в рамках законодательства о труде. Но в течение двух месяцев договор все-таки должны подписать.

- Когда заключаются коллективные договоры?

- Сейчас в профсоюзных организациях республики проходит коллективно-договорная кампания, где подводятся итоги выполнения мероприятий по колдоговорам. Как я уже сказал, такие договоры заключатся на срок от одного года до трех лет. Обычно они заключаются в начале года.

- Если руководитель предприятия игнорирует положения коллективного договора, то какая конкретно ответственность предусмотрена за это нарушение?

- Ответственность за невыполнение обязательств колдоговора предусмотрена статьей 446 Трудового кодекса. Согласно ей, руководитель привлекается к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и даже уголовной ответственности. Более того, в апреле прошлого года Федерация профсоюза, кабинет министров страны и работодатели составили трехстороннее генеральное соглашение. В нем прописываются обязанности и права каждой из сторон. Каждый работодатель четко знает свои обязанности и права и нет ни одного руководителя, который отказался бы составлять коллективный договор.

Если же такое случится, то представители трудового коллектива могут обратиться к нам. Вместе с представителями Трудовой инспекции мы выезжаем на места и осуществляем контроль по соблюдению трудовых прав работников. Трудовая инспекция – государственный контроль, мы – общественный. Рассматриваем все вопросы, в частности, как идет работа, какова безопасность труда, в каких условиях работают люди, как соблюдаются права работников.

- Раньше профсоюзы оказывали большую помощь в организации отдыха членов профсоюзных организаций и их детей. А как обстоят дела с отдыхом сейчас?

- ЦК профсоюза работников государственных муниципальных учреждений и общественного обслуживания проводит большую работу по организации отдыха и оздоровлению членов профсоюза и их детей в летний период. Так, из четырех миллионов сомов, предусмотренных в 2022 году на оздоровление членов профсоюза и их детей, на приобретение путевок в санатории, дома отдыха и в детские оздоровительные центры было направлено более 80 процентов из этих средств.

Своевременно был заключен договор с детским оздоровительным комплексом "Жалын", где были предусмотрены все условия для безопасного проживания, питания, медицинского обслуживания и содержательного досуга подростков.

Учитывая большой спрос членов профсоюза на двухдневный коллективный отдых, в прошлом году был заключен договор с санаторием "Голубой Иссык-Куль" почти на 684 тысячи сомов. И в июне-сентябре там отдохнули 263 человека.

Вообще за летний период прошлого года оздоровлено 1087 членов профсоюза и их семей. В этом году на летний период Федерацией профсоюза Кыргызстана выделены средства из фонда оздоровления членов профсоюза в сумме 7 882,9 тысячи сомов, 169 путевок в санатории и дома отдыха на сумму 4 772,7 тысячи сомов, в детские оздоровительные центры - на 3 110,2 тысячи сомов, на которые приобретены 465 путевок.

Вообще сегодня спектр деятельности профсоюза государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания КР достаточно широк. Это работа в рамках социального партнерства, заключение отраслевых соглашений, коллективных договоров о сотрудничестве с различными организациями и учреждениями, лоббирование совершенствования законодательства Кыргызстана, общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности, информационно-пропагандистская, научно-исследовательская, оздоровительная, культурно-массовая работа, международное сотрудничество.