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ОДКБ разместит миротворческий контингент на границе КР и РТ?

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- Светлана Лаптева
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Визит генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Бишкек в своём телеграм-канале прокомментировал эксперт по Центральной Азии, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев, сообщает eurasiatoday.ru.

"Генеральный секретарь ОДКБ обсудит с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым вопросы размещения группы мониторинга и миротворческого контингента ОДКБ на конфликтных участках границы с Таджикистаном", - написал он в своём аккаунте.

Одной из главных проблем между двумя странами уже много лет является дефицит орошаемой земли и источников воды, которые в большом дефиците в этой местности.

Также существуют и анклавы, а кыргызские и таджикские общины находятся на территории обеих стран.

Но основная проблема - это таджикский Анклав Ворух, окруженный кыргызской территорией. Именно здесь и находится важный водораспределительный пункт "Головной", от которого распределяется поливная вода по ирригационным каналам на три страны.

В последние годы растет напряженность между Кыргызстаном и Таджикистаном. Особенно кровопролитными стали два последних конфликта. Они произошли в 2021 и 2022 году.

С кыргызской стороны было убито свыше 100 человек и 253 ранено. Около 200 тыс. человек были эвакуированы. С таджикской стороны погибло 103 человека и более 488 было ранено.

На фоне таких трагических событий проведение маневров является весьма своевременной идеей.

"Для решения кыргызско-таджикского конфликта необходимо полностью демилитаризировать территорию, на которой не будет вооруженных сил с обеих сторон, а сама территория будет контролироваться миротворческими силами извне.

Какими именно? Наверное, ОДКБ, других вариантов, кто бы мог взять на себя эту функцию, я не вижу". Такую точку зрения озвучил Александр Князев ранее изданию "Взгляд".

По его словам, "в таком случае постепенно можно будет успокаивать местное население, снимать напряжение в межэтнических отношениях, на бытовом уровне и т. д.

Параллельно заниматься делимитацией и демаркацией границы путем взаимных уступок. А иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми – в том числе они могут быть инспирированы внешними игроками", - подчеркнул он.

Напомним, что Россия предлагала свое посредничество в урегулировании приграничного конфликта, но стороны тогда отвергли его. При этом стоит отметить, что именно в архивах Москвы есть документы, карты советских времен, которые могли также помочь в делимитации и демаркации госграниц обеих республики.


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URL: https://www.vb.kg/427967
Теги:
Александр Князев, Казахстан, Кыргызстан
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