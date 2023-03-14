Интервью с президентом Ассоциации выпускников КАИ Баястаном Кубатбек уулу

Интервью с президентом Ассоциации выпускников Кыргызского авиационного института имени Ишембая Абдраимова Кубатбек уулу Баястаном.

- Ассоциация выпускников Кыргызского авиационного института имени Ишембая Абдраимова была создана совсем недавно. Кому принадлежит идея объединить выпускников вуза под одной эгидой? Для чего была создана ассоциация?

- Идея создания такой ассоциации достаточно давно уже "витала в воздухе", и о ней говорили часто. Мы, выпускники КАИ, в 2022 году в рамках реализации студенческих стартапов вышли с инициативой и решили реализовать проект ассоциации. Руководство института нас поддержало.

Воплотив в жизнь эту идею 7 октября 2022 года, мы провели регистрацию в государственных органах Ассоциацию выпускников КАИ им.И.Абдраимова.

Раньше только в аэропорту "Манас" работало более 3000 работников. Сейчас у нас функционируют в основном частные компании. И крупные авиакомпании сейчас можно сказать отсутствуют, они не многочисленны, и у них потребности к специалистам не такие, как это было много лет назад. И поэтому возникают определенные трудности в трудоустройстве наших выпускников. И одна из главных задач создания Ассоциации выпускников КАИ заключается в оказании помощи нашим выпускникам найти работу.

- Какие цели и задачи ставит перед собой ассоциация, помимо функции помощи в трудоустройстве молодого поколения авиаторов?

- Ассоциация выпускников - это современная и открытая диалоговая площадка для эффективного взаимодействия всех выпускников, студентов с целью плодотворного общения, которая позволит выпускникам разных лет наполнять новым смыслом свою жизнь и свою профессиональную деятельность. Ассоциация выпускников КАИ создана с целью укрепить корпоративный дух среди студентов и выпускников КАИ всех поколений, стимулировать выпускников в поддержании связи с институтом, повысить эффективность подготовки и переподготовки кадров, востребованных на рынке труда, и объединить усилия выпускников, способных содействовать развитию института.

Еще одной немаловажной задачей ассоциации является поддержка, защита прав и интересов студентов, выпускников института мониторинг их карьерного роста. Также мы ставим своей задачей объединение в одно сообщество всех неравнодушных людей, которые хотят и дальше развивать единственное авиационное учебное заведение в нашей стране.

- С кем ассоциация сотрудничает? Кто вас поддерживает?

- Ассоциация создана совсем недавно. Но уже есть интерес со стороны других объединений к сотрудничеству с Ассоциацией выпускников КАИ им.И.Абдраимова. В частности, поддерживается тесная связь с Республиканским комитетом профсоюза авиаработников Кыргызстана, с Ассоциацией ветеранов ГА., с Ассоциацией авиапредприятий Гражданской авиации Кыргызстана, Государственным агентством гражданской авиации при кабинете министров и, конечно же, с Авиаинститутом.

В ближайшее время планируется проведение круглого стола с участием всех представителей отрасли ГА по вопросу мониторинга показателей трудоустройства выпускников.

- Что может сделать Ассоциация выпускников КАИ для развития гражданской авиации Кыргызстана?

- Для развития гражданской авиации кадровый вопрос должен стоять на первом месте. Наша ассоциация всячески будет отстаивать свою позицию и защищать интересы выпускников, оказывать помощь в подборе кадров и способствовать в трудоустройстве выпускников. Мы намерены поддерживать интерес среди молодежи к авиации и авиационной технике, к высшему техническому образованию в целом и оказывать всевозможную помощь в развитии родного Авиаинститута, расширению его связей, в том числе и международных. Создание организации выпускников поспособствует решению существующих вопросов в совместной работе с соответствующими структурами Кыргызстана.