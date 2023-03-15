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В Кыргызстане запустили юмористический сериал про фейковые новости (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане запустили юмористический сериал в турецком стиле про фейковые новости. Видеоролики созданы ОФ "Медиа сабак" при финансовой поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии и DW Akademie Europe and Central Asia.

Как сообщила нашему изданию vb.kg, програмнный специалист общественного фонда Кундуз Жекшен кызы, сериал будет состоять из 17 серий. В проекте примут участие известные кыргызстанские инфлюенсеры. В первой серии снялись резиденты известных скетч-шоу "Жарайт сити" и "Эл эмне дейт" Айпери Чотонова и Чынгыз Султанов.


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URL: https://www.vb.kg/427979
Теги:
Кыргызстан, юмор, фейк
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