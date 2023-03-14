В некоторых районах Бишкека 16 марта не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 16 марта с 9.00 до 20.00 часов в некоторых районах Бишкека не будет воды.

"Будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в район, ограниченный улицами: Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги, в жилмассивы "Алты-Ордо", "Кара-Жыгач", полицейский городок.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой".