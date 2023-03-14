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Определились победители чемпионата Бишкека по пулевой стрельбе

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- Бакыт Басарбек
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Департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью совместно с Федерацией стрелкового спорта Кыргызской Республики на базе спортивно-стрелкового комплекса "9х19" проведен чемпионат города Бишкека по пулевой стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Цель мероприятия - популяризация и развитие стрелкового спорта в Кыргызской Республики, выявление лучших спортсменов-победителей чемпионата.

В чемпионате города Бишкека приняло участие 45 спортсменов.

По итогам турнира места распределились таким образом:

Винтовка мужчины (среди взрослых):

- 1-е место - Куватбеков Бекназар;

- 2-е место - Ким Александр;

- 3-е место - Иминов Ринат.

Пистолет мужчины (среди взрослых):

- 1-е место - Токмоков Аскат;

- 2-е место - Бектенов Имандос;

- 3-е место - Кошелев Александр.

Винтовка девушки (среди взрослых):

- 1-е место - Талантбекова Арууке;

- 2-е место - Щуковская Анастасия;

- 3-е место - Бекташева Жибек.

Пистолет девушки (среди взрослых):

- 1-е место - Махмадова Бактыгуль;

- 2-е место - Кубанычбекова Каиргуль;

- 3-е место - Карабаева Жылдыз.

Винтовка мужчины (среди юниоров):

- 1-е место - Ким Александр;

- 2-е место - Куватбеков Бекназар;

- 3-е место - Ибраимов Анвар.

Пистолет мужчины (среди юниоров):

- 1-е место - Бектенов Имандос;

- 2-е место - Кубанычбеков Бакберген;

- 3-е место - Ибраимов Анвар.

Винтовка девушки (среди юниоров):

- 1-е место - Талантбекова Арууке;

- 2-е место - Эссенгулова Бегайым;

- 3-е место - Бекташева Жибек.

Пистолет девушки (среди юниоров):

- 1-е место - Кубанычбекова Кайыргуль;

- 2-е место - Кочкорова Алиса".


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URL: https://www.vb.kg/427984
Теги:
стрельба, чемпионат, Бишкек
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