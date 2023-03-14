Определились победители чемпионата Бишкека по пулевой стрельбе

Департаментом физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью совместно с Федерацией стрелкового спорта Кыргызской Республики на базе спортивно-стрелкового комплекса "9х19" проведен чемпионат города Бишкека по пулевой стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
"Цель мероприятия - популяризация и развитие стрелкового спорта в Кыргызской Республики, выявление лучших спортсменов-победителей чемпионата.
В чемпионате города Бишкека приняло участие 45 спортсменов.
По итогам турнира места распределились таким образом:
Винтовка мужчины (среди взрослых):
- 1-е место - Куватбеков Бекназар;
- 2-е место - Ким Александр;
- 3-е место - Иминов Ринат.
Пистолет мужчины (среди взрослых):
- 1-е место - Токмоков Аскат;
- 2-е место - Бектенов Имандос;
- 3-е место - Кошелев Александр.
Винтовка девушки (среди взрослых):
- 1-е место - Талантбекова Арууке;
- 2-е место - Щуковская Анастасия;
- 3-е место - Бекташева Жибек.
Пистолет девушки (среди взрослых):
- 1-е место - Махмадова Бактыгуль;
- 2-е место - Кубанычбекова Каиргуль;
- 3-е место - Карабаева Жылдыз.
Винтовка мужчины (среди юниоров):
- 1-е место - Ким Александр;
- 2-е место - Куватбеков Бекназар;
- 3-е место - Ибраимов Анвар.
Пистолет мужчины (среди юниоров):
- 1-е место - Бектенов Имандос;
- 2-е место - Кубанычбеков Бакберген;
- 3-е место - Ибраимов Анвар.
Винтовка девушки (среди юниоров):
- 1-е место - Талантбекова Арууке;
- 2-е место - Эссенгулова Бегайым;
- 3-е место - Бекташева Жибек.
Пистолет девушки (среди юниоров):
- 1-е место - Кубанычбекова Кайыргуль;
- 2-е место - Кочкорова Алиса".