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Глава МИД КР обсудил с венгерским послом планы на 2023 год

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Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в КР Шандором Дороги реализацию договоренностей по итогам официального визита Президента КР Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшегося 12-14 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев особо отметил значимость для сторон принятия на уровне глав государств совместной декларации об укреплении и развитии стратегического партнерства между КР и Венгрией, которая вывела кыргызско-венгерские отношения на новый качественный уровень сотрудничества.

Со своей стороны посол Венгрии в КР подчеркнул важность дальнейшего расширения и укрепления стратегического партнерства между Венгрией и КР.

Наряду с этим, на встрече была обсуждена реализация совместных планов на 2023 год по развитию двустороннего экономического сотрудничества с привлечением потенциала Венгерско-Кыргызского Фонда Развития, проработке визитов высшего руководства Венгрии в КР и проведению 3-го заседания Кыргызско-Венгерского Стратегического Совета", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427985
Теги:
МИД, Венгрия, Кыргызстан
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