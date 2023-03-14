Глава МИД КР обсудил с венгерским послом планы на 2023 год

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в КР Шандором Дороги реализацию договоренностей по итогам официального визита Президента КР Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшегося 12-14 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев особо отметил значимость для сторон принятия на уровне глав государств совместной декларации об укреплении и развитии стратегического партнерства между КР и Венгрией, которая вывела кыргызско-венгерские отношения на новый качественный уровень сотрудничества.

Со своей стороны посол Венгрии в КР подчеркнул важность дальнейшего расширения и укрепления стратегического партнерства между Венгрией и КР.

Наряду с этим, на встрече была обсуждена реализация совместных планов на 2023 год по развитию двустороннего экономического сотрудничества с привлечением потенциала Венгерско-Кыргызского Фонда Развития, проработке визитов высшего руководства Венгрии в КР и проведению 3-го заседания Кыргызско-Венгерского Стратегического Совета", - говорится в сообщении ведомства.