Глава МДС: Исламские принципы финансирования принесут пользу экономике КР

"Формат первого проходящего в Кыргызстане исламского инвестиционного форума (Islamic Business and Investment Forum) IBIF 2023 очень насыщен. В одном месте проходит выставка товаров и продукции представителей нашего предпринимательства, работает дискуссионная площадка и идет обсуждение инвестиционных проектов, в которые можно вкладываться. Я ознакомился с раздаточным материалом, в котором рассказывается о профилях компаний Корпорации исламского бизнеса и инвестиций. Они уже профинансировали по исламским принципам около десятка наших компаний в области строительства, финансового посредничества, аудита, консалтинга, производства экопродукции. И, судя по заявлениям, собираются еще инвестировать и в другие. Это очень показательный пример. И мы будем у себя изучать, как исламские принципы финансирования развиваются в нашей стране", - сказал в интервью vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков в кулуарах впервые организованного в Бишкеке первого исламского инвестиционного форума.

По его словам, во всем мире исламские принципы финансирования успешно применяются и приобретают все большее распространение и актуальность. "Поэтому нам надо не оставаться в стороне и максимально извлекать пользу для экономики нашей страны", - отметил Аскар Сыдыков.

На вопрос vb.kg, почему исламские принципы финансирования пока не нашли своего применения в Кыргызстане, хотя уже есть компании, которые работают по ним, Аскар Сыдыков ответил, что этот вопрос требует детального изучения. "Необходимо проводить по нему обсуждения с Национальным банком, Госфиннадзором. Возможно, у нас недостаточно развит рынок ценных бумаг, фондовая биржа. Возможно, где-то не защищены права акционеров. Исламские принципы финансирования предусматривают вложения не в виде кредитов, а в виде участия капитала. Поэтому надежно должны быть защищены права акционеров", - высказал свою точку зрения в интервью vb.kg глава Международного делового совета Кыргызстана.

"Есть целый ряд гарантий защиты иностранных инвесторов в нашей стране, но далеко не все они применяются на практике, - ответил он на вопрос vb.kg о том, насколько наше законодательство может защитить права иностранных инвесторов. - Бывает, что суды принимают решения не в пользу не только иностранных инвесторов, но и местных. Затягивается иногда на месяцы, а то и на годы разрешительная документация, много фактов бюрократии, коррупции. В таких условиях рискованно инвестировать, вкладывать свой капитал".

Хотя заявление заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева о том, что Кыргызстан планирует увеличить количество используемых инструментов исламской банковской системы, обнадеживает, и, наверное, поэтому было встречено аплодисментами участников представительного форума. Он также отметил, что в этом году планируется утвердить Концепцию развития исламской экономической платформы в Кыргызстане на 2023-2027 годы.

"Документ коснется исламских ценных бумаг, исламского страхования, а также обеспечения доступа производителей халяльной продукции к исламским инвестициям и исламскому финансированию", - сказал Торобаев.

Он также выразил уверенность в том, что крупные проекты могут быть реализованы благодаря исламским инвестициям.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жэналиев рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики. В своей презентации он подчеркнул производственные и экспортные возможности страны. "Сегодня Кыргызстан имеет выгодное географическое положение с выходом на рынки ЕАЭС и Китая", - подчеркнул Жэналиев.

Он также рассказал о пяти свободных экономических зонах, действующих в приграничных районах, о том, что компаниям-экспортерам и импортерам предоставляются особые таможенные льготы. "Компании, работающие в этих зонах, могут ввозить, хранить, производить или продавать товары на территории зоны без уплаты налогов и таможенных пошлин", - добавил Жалын Жэналиев.

По словам замдиректора, членство в ЕАЭС открывает широкие возможности в плане динамичной региональной интеграции и увеличения притока ПИИ, а также увеличения товарооборота за счет более крупного рынка, который достигает до 188,7 млн человек.

"Следует отметить, что основными экспортными товарами являются золото, мясо, орехи, фасоль, сухофрукты, мед, бутилированная вода, молочные продукты", - сообщил он.

По словам Жалына Жэналиева, пока основными экспортными направлениями для Кыргызстана являются Великобритания, Казахстан, Россия, Узбекистан, Турция.

"В настоящее время органическое сельскохозяйственное производство в стране набирает обороты. Количество хозяйствующих субъектов, производящих органическую продукцию, достигло 1700", - заявил замдиректора. Он напомнил, что Кыргызстан присоединился к Всеобщей системе преференций (ВСП+), которая обеспечивает беспошлинный экспорт более 7 тысяч наименований отечественной продукции в Евросоюз.

"А мы уже работаем напрямую с предпринимателями из Арабских Объединенных Эмиратов, Китая, Японии, России. Отправляем им свою экологически чистую, безупречную по вкусу продукцию – мед и изделия из него", - сказал vb.kg председатель Иссык-Кульского областного общества пчеловодов в городе Каракол и директор компании "Нектар" Асхат Галиев. – И можем расширить географию поставок за рубеж. Наша продукция соответствует стандартам и по оформлению, и по вкусовым качествам. Мы постоянно год от года увеличиваем объемы поставок".

Асхат Абдуллаевич показал рукой на прилавок, на котором в баночках разной формы был представлен кыргызский знаменитый на весь мир мед и медовая продукция.

Глаза разбегались от представленного на выставке изобилия. Вот уж поистине нам есть что экспортировать! Гостей угощали отборной клубникой, соком из облепихи, разумеется, экологически чистыми. Здесь были представлены и наши орехи, знаменитый бальзам "Арашан" и, конечно, чистейшая и лучшая в мире минеральная вода, всевозможные компоты и варенье из абрикосов и других фруктов. Судя по реакции гостей – представителей международных фондов, инвестиционных компаний и предпринимателей стран Ближнего Востока, - они были впечатлены увиденным.

И можно уже говорить о некоторых итогах первого исламского инвестиционного форума IBIF 2023. Например, был заключен меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и ОО "Исламский благотворительный фонд Иман". В документе говорится об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных целей - организация благотворительности, оказание гуманитарной помощи и помощи социально-уязвимым слоям населения Кыргызстана. Подписали меморандум министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев и президент ОО "Исламский благотворительный фонд Иман" Мурад Секакмия.

Как отмечалось на встрече, Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (IBIС) планирует реализовать проект "Муслим" для создания условий в приобретении автомобилей, спецтехники и доступного жилья для более чем 150 тысяч граждан КР. А также на поддержку бизнес-проектов для создания 15 тысяч дополнительных рабочих мест в регионах.

Общая стоимость реализации проекта в течение восьми лет составляет $1.5 млрд. Собственный вклад организации-инициатора составляет $88 млн. Требуемый объем инвестиций $1.15 млрд. Возврат инвестиций в течение восьми лет, начиная с конца четвертого года реализации.

Проект "Муслим" реализуется по пяти основным направлениям. Покупка недвижимого имущества на вторичном рынке (эконом-класса) для последующей их передачи в рассрочку 7,5 тысячи семей по исламским принципам мурабаха. Строительство 30 социальных городков с развитой инфраструктурой на 500 жилых домов в каждом регионе страны для последующей передачи домовладений заемщикам в рассрочку по исламским принципам иджара ва иктина. Создание вблизи территорий социальных городков до 100 новых производств (бизнес-проектов) по принципам мудараба.

А также строительство 375 современных жилых четырехэтажных домов на 20 квартир каждый по проекту кооператива IFC. Земельные участки выделят местные власти, в дальнейшем квартиры передадут гражданам в рассрочку по исламским принципам иджара ва иктина. Предусматривается и покупка до 10 тысячи единиц автомобильной и спецавтотехники для передачи ее в пользование гражданам (лизинг) через беспроцентные займы с последующим распределением прибыли в равных долях на принципах мудараба.

Напомним, сегодня в Бишкеке завершается работа первого в Кыргызстане исламского инвестиционного форума (Islamic Business and Investment Forum) IBIF 2023. Форум стал главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами форума были Корпорация исламского бизнеса и инвестиций, Жогорку КР, Кабинет министров КР, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия).