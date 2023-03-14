Китай едет с миром на украинскую войну

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует отправиться в Москву на встречу с коллегой Владимиром Путиным. В России товарища Си ждут в конце весны (ориентировочно – конец апреля - начало мая). Но есть предположения, что мая он ждать не будет и приедет гораздо раньше. Си Цзиньпин, как истинный сын китайского народа, умеет поймать момент. И четко знает, когда рано, когда поздно, а когда – в самый раз. Видимо, час икс пробил.

Китай, напомним, предложил посредничество в мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Его план был со скептицизмом встречен на Западе и практически отвергнут на Украине. А между тем, по заявлению министра иностранных дел КНР Цинь Гана, "украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо прекращаются боевые действия, восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля".

Сказал глава китайского МИДа и еще одну важную вещь: "Чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать свои отношения. Китай и Россия не основаны ни на союзе, ни на конфронтации и не нацелены ни на какую третью сторону. Это не угроза ни для одной страны".

Весьма дипломатично высказался он и в отношении США, с восточной аллегорией предупредив, что если они "не нажмут на тормоза и продолжат двигаться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и крушение, конфронтация возникнет обязательно".

Имел в виду дипломат прежде всего вмешательство США в политику Китая в Тайване. Но не только это. Китай с самого начала российской военной спецоперации критиковал страны Запада (и в особенности США) за поставки оружия на Украину и даже выражал готовность предоставить военную помощь Российской Федерации. Китай и США непримиримы и в других вопросах – таких как кибербезопасность и мировое господство в сфере технологий. Наконец, обострение и без того непростых межгосударственных отношений случилось в связи с появлением в небе над США неопознанного летающего объекта. Американская сторона тут же заявила, что это – китайский шар-шпион…

Российско-украинская ситуация близка Китаю еще и потому, что США пытаются ослабить Китай, создавая для него "вторую Украину" в виде Японии, которая уже согласилась разместить на своей территории новейшее американское оружие.

Удастся ли нынешнему мировому гегемону остановить Китай, прервать его развитие, ослабить и подчинить своему влиянию? Ответ может быть только один: не дождетесь. Китай сейчас силен как никогда и как никогда готов перехватить у США знамя мирового господства.

Буквально на днях Си Цзиньпин в третий раз стал лидером КНР и привел на роль главы правительства своего многолетнего соратника Ли Цяна. 12 марта в Китае назначен новый министр обороны. Им стал генерал Ли Шанфу – как бы в пику администрации США, которая в 2018 году вводила против него санкции за закупку российского оружия.

Что происходит? Некоторые аналитики предполагают, что Китай занялся подготовкой к военным действиям. Другие гадают, для чего ему понадобилось столь тесное сближение с Россией. Третьи уверены, что все старания товарища Си пойдут прахом, как только у него под боком развернется полномасштабный тайваньский конфликт с участием Японии.

Нам, азиатам, как никому другому, ясна и понятна китайская позиция. Китай решает свои вопросы при помощи "мягкой силы", выжидая и выбирая наиболее подходящий момент. Он не идет напролом, не бряцает оружием. Наоборот – ему гораздо ближе роль миротворца. Несколько дней назад он успешно выступил посредником в мирном разрешении холодной войны между Саудовской Аравией и Ираном. Такой же успех политологи предрекают ему в деле урегулирования российско-украинского противостояния.

Руководство КНР всегда отслеживает малейшие нюансы в мировой политике, чтобы использовать их в свою пользу. И пока ни разу не ошиблось. Занятые своими проблемами государства, например, могут и не заметить, как Китай мягко, без конфликта и единого выстрела приберет к рукам оказавшиеся на миг бесхозными территории…

Сейчас, если верить мировым рейтингам, Китай слегка отстает от США по экономическим показателям, занимая почетное второе место. Однако темпы экономического роста выше у Китая. По расчетам специалистов, Китай способен догнать и перегнать своего главного соперника уже в течение ближайших пяти лет. А объединившись с Россией, КНР может выйти в лидеры даже раньше. Союзничество и партнерство с Российской Федерацией превращает китайского тигра в поистине непобедимого зверя, у ног которого окажутся даже США с изрядно подорванной в последний год экономикой.