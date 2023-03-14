Глава МИД принял венгерского посла Шандора Дороги

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял и обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Кыргызской Республике Шандором Дороги реализацию договоренностей по итогам официального визита президента Садыра Жапарова в Венгрию, состоявшегося 12-14 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Кулубаев особо отметил значимость для сторон принятия на уровне глав государств Совместной декларации об укреплении и развитии стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией, которая вывела кыргызско-венгерские отношения на новый качественный уровень сотрудничества. Со своей стороны, посол Венгрии в КР подчеркнул важность дальнейшего расширения и укрепления стратегического партнерства между Венгрией и Кыргызстана.

Наряду с этим, на встрече была обсуждена реализация совместных планов на 2023 года по развитию двустороннего экономического сотрудничества с привлечением потенциала Венгерско-Кыргызского Фонда Развития, проработке визитов высшего руководства Венгрии в КР и проведению 3-го заседания Кыргызско-Венгерского Стратегического Совета.