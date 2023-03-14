Садыр Жапаров дал развернутую информацию по поводу внедрения ККМ

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" ответил также на вопросы по поводу внедрения ККМ аппаратов в стране.

"По поводу ККМ аппаратов, давайте я дам более развернутую информацию. У нас в стране рядовые торговцы ничего, не утаивая от государства, всегда честно платят налоги. Наряду с этим, они обеспечивают страну и обогащают средних богачей и олигархов. Они каждый месяц в обязательном порядке берут патенты от 2 тыс до 5 тыс сомов. Если каждый месяц брать патент на 5 тыс сом, то в год за патент платишь 60 тыс сом. В свою очередь, оптовые торговцы и крупные олигархи торгуя оптом, при этом прикрываясь патентом, ни одного тыйына не платят в виде налогов. Мы говорим: "Рядовые торговцы, у которых годовой оборот не превышает 8 млн сомов, не берите патент. Зачем вам тратить деньги на патент? Всего лишь используйте ККМ аппараты. Мы вам эти аппараты выдадим бесплатно. Мы вас просим всего лишь выдавать чеки покупателям. Также брать счет-фактуры от крупных оптовиков. Пусть государство берет налоги не с вас, а с богатых бизнесменов и крупных оптовиков. Мы не хотим мучить рядовых предпринимателей. Наша задача, чтобы вы скорее встали на ноги".

Кроме этого, согласно старому закону, который действителен и по сей день, один патент выдается только для одного лица. Мы здесь вводим изменения. Отныне, если при использовании ККМ аппарата годовой оборот не будет превышать 8 млн сомов, то этим же аппаратом, может пользоваться вся семья. За это они не будут платить налоги. Например, если супруга где-то не успевает, то ее муж или же сын, дочка, могут использовать один и тот же ККМ аппарат на других точках. Также мы говорим, если годовой оборот будет превышать 8 млн сомов, то в таком случае, до 30 млн сомов, нужно платить 1 процент. Если же годовой оборот превышает 30 млн сомов, то необходимо работать согласно Налоговому кодексу.

Не нужно выходить против ККМ аппаратов. Не нужно прятаться под отговорками, мол, при использовании ККМ аппаратов, надо нанимать бухгалтера. Весь мир давно перешел на ККМ аппараты. Хорошая сторона ККМ аппаратов – это то, что никто не сможет уклониться от налогов. Расскажу немного о данных, которые поднялись, с момента внедрения ККМ аппаратов. Например, тойкана "Кайнар" за 2021 год оплатила налоги на 192 тыс 500 сомов, а в 2022 году 2 млн 522 тыс 800 сомов. Тойкана "Асман" в 2021 году заплатила 567 тыс, а в 2022 году 2 млн 879 тыс 600 сомов налогов. Это итоги лишь одного года.

Мы не поднимали налоговые ставки. Они, какие были, такие и остаются. Также мы не вводили каких-то новых видов налогов. Своевременный сбор налогов в большем количестве – это подъем заработной платы, пенсий, пособий, строительство школ, детских садов, асфальтирование дорог и укрепление армии", - сказал глава государства.