Президент примет участие в работе саммита Организации тюркских государств

Президент Садыр Жапаров 16-17 марта совершит рабочий визит в город Анкару. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита глава государства примет участие во внеочередном заседании саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств.

Темой внеочередной встречи глав-государств Организации является "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь".

Стороны обсудят вопросы стихийных бедствий, вызванных природными и техногенными опасностями, а также меры коллективного реагирования.

В работе саммита примут участие главы государств-членов организации – Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Азербайджан, Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана примут участие в работе предстоящего саммита в качестве стран, имеющих статус наблюдателей в ОТГ.

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - сообщил Муратбек Азымбакиев.