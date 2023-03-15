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Президент примет участие в работе саммита Организации тюркских государств

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 16-17 марта совершит рабочий визит в город Анкару. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита глава государства примет участие во внеочередном заседании саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств.

Темой внеочередной встречи глав-государств Организации является "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь".

Стороны обсудят вопросы стихийных бедствий, вызванных природными и техногенными опасностями, а также меры коллективного реагирования.

В работе саммита примут участие главы государств-членов организации – Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Азербайджан, Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана примут участие в работе предстоящего саммита в качестве стран, имеющих статус наблюдателей в ОТГ.

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/427996
Теги:
президент, саммит, Турция, Организация тюркских государств, Садыр Жапаров
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