Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров назначил нового заместителя Осмонова Мурата Мукашбековича. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Ранее он работал заместителем директора Государственного учреждения "Центр

интеллектуальных данных" Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Назначение осуществлено в соответствии со статьей 49 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", приказом Государственного агентства при Кабинете Министров КР "О зачислении в муниципальный резерв кадров".

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров".