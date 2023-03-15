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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров назначил нового заместителя

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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров назначил нового заместителя Осмонова Мурата Мукашбековича. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Ранее он работал заместителем директора Государственного учреждения "Центр

интеллектуальных данных" Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Назначение осуществлено в соответствии со статьей 49 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", приказом Государственного агентства при Кабинете Министров КР "О зачислении в муниципальный резерв кадров".

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров".


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URL: https://www.vb.kg/428008
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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