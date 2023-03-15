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В Бишкеке начался ямочный ремонт

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" ведет активную работу по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, ямочному ремонту дорог и благоустройству столицы. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, со стороны МП "Бишкекасфальтсервис" на сегодняшний день производится ямочный ремонт по улице Льва Толстого от Ауэзова до Т. Фрунзе.

Как отмечает муниципалитет, ранее произведен ямочный ремонт улицы Абдрахманова от Токомбаева до переулка Советский (восточная сторона проезжей части) и от Горького до Токомбаева.

Для безопасности дорожного движения и для эстетического вида ведутся работы по покраске дорожных бордюров по пр. Ч. Айтматова от Государственной резиденции до ул. Масалиева.

По вопросам работы МП "Бишкасфальтсервис" можно обратиться через социальную сеть предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428010
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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