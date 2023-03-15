В Бишкеке состоится благотворительная дипломатическая ярмарка

16 марта с 13:00 до 19:00 часов на аллее перед памятником Курманжан Датке состоится традиционная благотворительная дипломатическая ярмарка, приуроченная к празднованию Нооруза. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на ярмарке будут представлены уникальные изделия и сувениры из разных стран мира, национальные угощения и напитки, которые можно будет приобрести в ходе ярмарки.

Вырученные средства от продажи товаров будут направлены на благотворительные цели.

Организаторами ярмарки выступают министерство иностранных дел совместно с мэрией города Бишкек при участии иностранных дипломатических представительств.

Столичная мэрия призывает горожан посетить дипломатическую ярмарку и поддержать благотворительную акцию.