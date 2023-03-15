Президент Узбекистана сел за руль и раскритиковал качество дорог (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично сел за руль автомобиля, чтобы убедиться в справедливости жалоб граждан на качество дорог в Сурхандарьинской области, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, пишет nova24.uz.

"Учитывая поступающие от граждан нарекания по качеству дорог по маршруту Байсун – Денау, президент решил лично проехаться на автомобиле по сурхандарьинским дорогам", – написал он в Telegram.

В ролике, опубликованном пресс-службой, видно, как президент РУ садится за руль Malibu белого цвета вместе с хокимом (главой местной администрации) Сурхандарьи Улугбеком Косимовым.

Мирзиёев заявил, что лично решил проверить жалобы по поводу дороги.

"Если кому-то довериться, говорят неправду. Скажут, что всё хорошо, будут скрывать. Вот мы сами видим, что по этой дороге невозможно передвигаться. Нет качества", - сказал он.

С камеры, установленной на капоте, также видно плачевное состояние дорожного покрытия.

Глава узбекского государства поручил Косимову вместе с председателем Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмоном Абдувалиевым в течение 15 дней разработать проект "современной, качественной и ровной дороги" с учётом мнений общественности.

Источник: ASIA-Plus