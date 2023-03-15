Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Президент Узбекистана сел за руль и раскритиковал качество дорог (видео)

106  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично сел за руль автомобиля, чтобы убедиться в справедливости жалоб граждан на качество дорог в Сурхандарьинской области, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов, пишет nova24.uz.

"Учитывая поступающие от граждан нарекания по качеству дорог по маршруту Байсун – Денау, президент решил лично проехаться на автомобиле по сурхандарьинским дорогам", – написал он в Telegram.

В ролике, опубликованном пресс-службой, видно, как президент РУ садится за руль Malibu белого цвета вместе с хокимом (главой местной администрации) Сурхандарьи Улугбеком Косимовым.

Мирзиёев заявил, что лично решил проверить жалобы по поводу дороги.

"Если кому-то довериться, говорят неправду. Скажут, что всё хорошо, будут скрывать. Вот мы сами видим, что по этой дороге невозможно передвигаться. Нет качества", - сказал он.

С камеры, установленной на капоте, также видно плачевное состояние дорожного покрытия.

Глава узбекского государства поручил Косимову вместе с председателем Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмоном Абдувалиевым в течение 15 дней разработать проект "современной, качественной и ровной дороги" с учётом мнений общественности.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428012
Теги:
дороги, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  