"Деятельность Минприроды КР уже принесла прибыль в размере 3 млрд сомов"

Деятельность Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызстана принесла в государственную казну прибыль в размере 3 млрд сомов. Об этом в интервью радио "Парламент" заявила глава Минприроды КР Динара Кутманова.

"В основном на геологическое изучение месторождений дается 5 лет, на геологоразведочные работы - 7 лет. Отечественных инвесторов привлекает не только небольшие месторождения, но и крупные проекты. Лицензии не должны переходить из рук в руки и годами оставаться в чьих-либо руках. Поэтому работа в этом направлении не должна прерываться, как минимум, 3 года. При действительном отсутствии заключения работ предусмотрены процедуры передачи выданных лицензий обратно государству. Есть только 47 лицензий на крупные золотые прииски. Если было выдано 7200 лицензий на все рудники, то из них 4800 были отозваны и 1920 передано в архив. Еще 2900 лицензионных документов совсем не упорядочены. В принципе, этого не должно было случиться. Сейчас как раз идет процесс оптимизации", - говорит Кутманова.

Министр отметила, что в связи с ситуацией на Украине спрос на уголь увеличился после того, как Россия перекрыла проход газа.

"Поэтому активизация экспортной деятельности в этом направлении - это поддержка экономики страны. На ТЭЦ используют кара-кечинский уголь. Да, конечно, лучше использовать внутренние резервы, однако, по результатам проверки качества, только 6 из 12 фильтров на ТЭЦ функционируют, тем самым нанося ущерб окружающей среде. Наличие вредных отходов сверх нормы - это опасно. Поэтому все официальные исследования проводятся в рамках лабораторного анализа. Лаборатория, работающая в этом направлении, прошла аккредитацию", - добавила она.

Что же касается качества экологической экспертизы в стране, то и в этом направлении соответствующая работа ведется.

"Мы решаем этот вопрос совместно с ведущими российскими вузами. Проводится совершенствование профессиональной подготовки специалистов в области неорганической химии. Мы приступили к освоению методов изучения вредных отходов в воздухе. Если надо будет, то мы также будем привлекать к дополнительной работе наших опытных специалистов-пенсионеров, так сказать, в рамках программы "мастер-ученик"", - сказала Динара Кутманова.