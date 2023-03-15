ГКНБ задержан разработчик электронного дневника для школьников

ГКНБ задержан основатель программы электронного дневника, внедренного в систему Министерства образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, основатель программы по отслеживанию успеваемости учеников Б.С.А" подозревается в укрытии налоговых выплат в особо крупном размере и мошенничестве.

"Установлено, что генеральный директор и основатель данного программного обеспечения в целях материального обогащения, войдя в сговор с должностными лицами и используя двойную бухгалтерию, уклонялся от уплаты налогов, предоставляя фиктивные сведения о полученных доходах. В связи с чем в бюджет государства не поступили налоговые выплаты (НДС, НСП) в размере более 19 млн. сомов в год, а также, войдя в доверие и обещая дивиденды от прибыли совместного бизнеса, мошенническим путем завладел денежными средствами соучредителей.

В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех причастных должностных лиц", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, разработчиком системы "Күндөлүк" является Сагындык Балтабаев.