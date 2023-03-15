В Бишкеке наградили победителей проекта "40 районов – 40 инициатив"

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в церемонии определения и награждения победителей проекта по отбору инновационных инициатив "40 районов – 40 инициатив". Об этом сообщается

Открывая церемонию, Эдиль Байсалов отметил, что в настоящее время роль инноваций возросла как никогда.

"Проект "40 районов – 40 инициатив" - это отличная возможность для представителей малого и среднего бизнеса реализовать свои бизнес-проекты, которые будут способствовать развитию экономики страны. Хочется верить, что авторы победивших сегодня 8 инновационных инициатив, сделают все возможное для успешной реализации своей идеи. Ваш успех – это вклад в повышение уровня благосостояния сограждан", - сказал он.

Отметим, что проект "40 районов – 40 инициатив", инициированный Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики, направлен на стимулирование и продвижение инновационных проектов по приоритетным направлениям развития экономики, науки и техники в целях социально-экономического развития регионов страны.

1 августа 2022 года было объявлено о начале отбора инновационных инициатив, разрабатываемых в регионах республики в рамках проекта "40 районов – 40 инициатив". Всего поступило 98 заявок. В основном - это предложения по развитию проектов в сфере производства, переработки, промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, продаж, образования и информационных технологий.

Победившие проекты будут профинансированы из республиканского бюджета в размере до 1 млн сомов на реализацию каждой из отобранной инновационной инициативы.