Садыр Жапаров вылетел в Турцию для встречи с главами стран-участниц ОТГ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, вылетел с рабочим визитом в город Анкару (Турецкая Республика) для участия во внеочередном заседании саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Темой внеочередной встречи глав государств организации является "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь".

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

– заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев;

– Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев;

– министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообек Ажикеев;

– заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канатбек Абдрахманов.[info=][/info]