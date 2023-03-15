Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Садыр Жапаров вылетел в Турцию для встречи с главами стран-участниц ОТГ

120  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, вылетел с рабочим визитом в город Анкару (Турецкая Республика) для участия во внеочередном заседании саммита глав стран - участниц Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Темой внеочередной встречи глав государств организации является "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь".

В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

– заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев;

– Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев;

– министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообек Ажикеев;

– заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канатбек Абдрахманов.[info=][/info]


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428026
Теги:
Садыр Жапаров, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  